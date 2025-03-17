Лівоцентристський політик Рафаель Глюксманн заявив, що Сполучені Штати більше не представляють цінності, через які Франція запропонувала статую американцям.

Французький депутат Європарламенту Рафаель Глюксманн вважає, що США мають повернути Статую Свободи Франції, повідомляють Euronews.

Париж подарував Вашингтону скульптуру майже через 140 років тому.

Лівоцентристський політик заявив, що США більше не представляють цінності, через які Франція запропонувала статую американцям.

“Ми збираємося сказати американцям, які вирішили стати на бік тиранів, американцям, які звільнили дослідників, які вимагали наукової свободи: “Поверніть нам статую Свободи”, ‒ сказав Глюксманн.

“Ми дали її вам як подарунок, але, очевидно, ви її зневажаєте. Тому тут, вдома, їй буде добре”, ‒ додав він.

Фото: EPA/UPG

Статуя Свободи ‒ спочатку названа La Liberté éclairant le monde ("Свобода, що освітлює світ") ‒ вважається символом свободи, справедливості та демократії. Її передали американському міністру в Парижі 4 липня 1880 року. Офіційне відкриття відбулося в гавані Нью-Йорка 28 жовтня 1886 року, щоб відзначити сторіччя американської Декларації незалежності.

На бронзовій дошці всередині нижнього рівня постаменту викарбувано вірш “Новий колос” Емми Лазарус. У найбільш цитованому сегменті йдеться:

"А мені віддайте ваших нещасних, ваших бідняків,

Ваші задавлені маси, які мріють дихати вільно.

Жалюгідне сміття ваших багатих берегів.

Надішліть їх, бездомних… до мене.

Я піднімаю мій світоч біля золотих дверей!”.

“Враховуючи, що адміністрація Трампа прагне провести масову депортацію людей, які нібито перебувають у США без документів, і обдумує обмеження на подорожі, ці останні рядки сонета, які розглядаються як символ надії та можливості для кращого життя в США, не звучать так сильно сьогодні”, ‒ зазначає видання.

Фото: EPA/UPG

Глюксманн також різко розкритикував скорочення Дональдом Трампом федерального фінансування науково-дослідних інститутів, яке може зіграти на руку Франції, якщо уряд залучить американських дослідників до роботи у Франції.

Виступаючи перед своєю партією, Глюксманн звинуватив ультраправих лідерів у Франції у тому, що вони є “фан-клубом” Трампа та його прибічника, мільярдера Ілона Маска.