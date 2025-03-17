NYT: США вийдуть із групи, яка розслідує відповідальність Путіна за вторгнення в Україну

Група була створена для притягнення керівництва Росії, а також її союзників у Білорусі, Північній Кореї та Ірані до відповідальності за категорію злочинів, яка визначається як агресія відповідно до міжнародного права та договорів і яка порушує суверенітет іншої країни та не ініціюється для самооборони.

Міністерство юстиції США “тихо” поінформувало європейських чиновників про те, що Сполучені Штати виходять із багатонаціональної групи, створеної для розслідування дій лідерів, відповідальних за вторгнення в Україну, зокрема президента Росії Володимира Путіна.

Про це пише New York Times з посиланням на джерела.

Рішення про вихід з Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України, до якого адміністрація Джо Байдена приєдналася у 2023 році, є останнім свідченням відходу адміністрації Трампа від зобов'язання попереднього президента притягнути Путіна до особистої відповідальності за злочини проти українців.

Група була створена для притягнення керівництва Росії, а також її союзників у Білорусі, Північній Кореї та Ірані до відповідальності за категорію злочинів, яка визначається як агресія відповідно до міжнародного права та договорів і яка порушує суверенітет іншої країни та не ініціюється для самооборони.

Як повідомили інформовані джерела, про рішення, як очікується, повідомлять сьогодні в електронному листі співробітникам та членам головної організації групи, Агентства Європейського союзу зі співробітництва в галузі кримінального правосуддя (Євроюст).

Сполучені Штати були єдиною країною за межами Європи, яка співпрацювала з групою, направивши старшого прокурора Міністерства юстиції до Гааги для роботи зі слідчими з України, країн Балтії та Румунії.

Адміністрація Трампа також скорочує роботу групи з підзвітності військових злочинів, створеної в 2022 році тодішнім генеральним прокурором Мерріком Б. Гарландом, у складі якої працюють досвідчені прокурори. Група мала на меті координувати зусилля Міністерства юстиції щодо притягнення до відповідальності росіян, відповідальних за звірства, вчинені після повномасштабного вторгнення в Україну три роки тому.

За часів адміністрації Байдена команда, відома як WarCAT, зосереджувалася на важливій допоміжній ролі: наданні перевантаженим українським прокурорам і правоохоронним органам матеріально-технічної допомоги, навчанні та прямій допомозі в висуненні обвинувачень у воєнних злочинах, скоєних росіянами, до українських судів.

Команда справді порушила одну значущу справу. У грудні 2023 року прокурори США вперше використали закон про воєнні злочини з моменту його ухвалення майже 30 років тому, щоб заочно звинуватити чотирьох російських солдатів у тортурах американця, який проживав у Херсонській області України.