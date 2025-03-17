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NYT: США вийдуть із групи, яка розслідує відповідальність Путіна за вторгнення в Україну

Група була створена для притягнення керівництва Росії, а також її союзників у Білорусі, Північній Кореї та Ірані до відповідальності за категорію злочинів, яка визначається як агресія відповідно до міжнародного права та договорів і яка порушує суверенітет іншої країни та не ініціюється для самооборони.

NYT: США вийдуть із групи, яка розслідує відповідальність Путіна за вторгнення в Україну
Російські матрьошки із зображенням Дональда Трампа і Путіна
Фото: EPA/UPG

Міністерство юстиції США “тихо” поінформувало європейських чиновників про те, що Сполучені Штати виходять із багатонаціональної групи, створеної для розслідування дій лідерів, відповідальних за вторгнення в Україну, зокрема президента Росії Володимира Путіна.

Про це пише New York Times з посиланням на джерела.

Рішення про вихід з Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України, до якого адміністрація Джо Байдена приєдналася у 2023 році, є останнім свідченням відходу адміністрації Трампа від зобов'язання попереднього президента притягнути Путіна до особистої відповідальності за злочини проти українців.

Група була створена для притягнення керівництва Росії, а також її союзників у Білорусі, Північній Кореї та Ірані до відповідальності за категорію злочинів, яка визначається як агресія відповідно до міжнародного права та договорів і яка порушує суверенітет іншої країни та не ініціюється для самооборони.

Як повідомили інформовані джерела, про рішення, як очікується, повідомлять сьогодні в електронному листі співробітникам та членам головної організації групи, Агентства Європейського союзу зі співробітництва в галузі кримінального правосуддя (Євроюст).

Сполучені Штати були єдиною країною за межами Європи, яка співпрацювала з групою, направивши старшого прокурора Міністерства юстиції до Гааги для роботи зі слідчими з України, країн Балтії та Румунії.

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Адміністрація Трампа також скорочує роботу групи з підзвітності військових злочинів, створеної в 2022 році тодішнім генеральним прокурором Мерріком Б. Гарландом, у складі якої працюють досвідчені прокурори. Група мала на меті координувати зусилля Міністерства юстиції щодо притягнення до відповідальності росіян, відповідальних за звірства, вчинені після повномасштабного вторгнення в Україну три роки тому.

За часів адміністрації Байдена команда, відома як WarCAT, зосереджувалася на важливій допоміжній ролі: наданні перевантаженим українським прокурорам і правоохоронним органам матеріально-технічної допомоги, навчанні та прямій допомозі в висуненні обвинувачень у воєнних злочинах, скоєних росіянами, до українських судів.

Команда справді порушила одну значущу справу. У грудні 2023 року прокурори США вперше використали закон про воєнні злочини з моменту його ухвалення майже 30 років тому, щоб заочно звинуватити чотирьох російських солдатів у тортурах американця, який проживав у Херсонській області України.

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