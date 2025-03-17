Новий прем'єр-міністр Канади Марк Карні вирушив у першу закордонну поїздку до Європи

Новий прем’єр-міністр Канади Марк Карні під час своєї першої закордонної поїздки на цій посаді у Парижі та Лондоні зустрінеться із президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером.

Про це пише The Guardian.

"Карні свідомо здійснює свою першу закордонну поїздку до столиць двох країн, які сформували раннє існування Канади", – зазначило видання.

Високопоставлений урядовець сказав журналістам, що метою поїздки Карні є подвоєння партнерства з двома країнами-засновницями Канади. Чиновник сказав, що Канада є "хорошим другом Сполучених Штатів, але ми всі знаємо, що відбувається".

Карні у понеділок зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі, а потім поїде до Лондона, щоб поговорити з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, намагаючись диверсифікувати торгівлю та, можливо, узгодити відповідь на тарифи Трампа.

Він також зустрінеться з королем Канади Карлом III.

Потім Карні їде до краю Арктики Канади, щоб "підтвердити безпеку та суверенітет Канади в Арктиці", а потім повернеться до Оттави, де він, як очікується, оголосить вибори протягом кількох днів.

Канадський прем'єр заявив, що готовий зустрітися з Трампом, якщо той продемонструє повагу до суверенітету Канади. Однак він наразі не планує відвідувати Вашингтон, але сподівається незабаром поговорити з президентом.