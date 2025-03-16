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В 11 річницю псевдореферендуму у Криму Туреччина підтримала територіальну цілісність України

Туреччина стежить за ситуацією кримських татар на окупованому півострові.

В 11 річницю псевдореферендуму у Криму Туреччина підтримала територіальну цілісність України
Фото: Олексій Резніков

В МЗС Туреччини не визнають тимчасової окупації Кримського півострова Росією. Також Туреччина підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

Про це ідеться у заяві МЗС Туреччини з нагоди 11-ї річниці проведення Росією незаконного референдуму в Криму, пише Укрінформ.

"У річницю анексії Автономної Республіки Крим Російською Федерацією шляхом нелегітимного референдуму одинадцять років тому сьогодні (16 березня) ми повторюємо, що Туреччина не визнає ситуацію в Криму, яка є порушенням міжнародного права, і підтримує територіальну цілісність і суверенітет України", — наголосили в МЗС Туреччини.

У відомстві наголосили, що країна продовжує уважно стежити за подіями в Криму, зокрема стосовно кримських татар.

"Ми продовжуватимемо уважно стежити за розвитком подій у Криму, зокрема за ситуацією кримських татар, корінного народу півострова, і залишатимемо питання на порядку денному міжнародної спільноти", — зазначили в МЗС.

  • Нагадаємо, Росія окупувала Крим після незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Україна та більшість країн світу не визнають "приєднання" півострова до РФ.
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