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У Північній Македонії через пожежу під час концерту загинули 50 людей

Пожежа виникла через використання піротехнічних засобів.

У Північній Македонії через пожежу під час концерту загинули 50 людей
фото ілюстративне
Фото: з відкритих джерел

У місті Кочані в Північній Македонії під час концерту в одному з місцевих клубів виникла пожежа. Унаслідок інциденту загинули щонайменше 50 людей.Відомо про постраждалих.

Про це повідомляє македонське інформагентство MIA з посиланням на МВС.

За інформацією агенства, пожежа сталася під час концерту гурту DNK у клубі "Пулс" близько 3:00 години ночі 16 березня за місцевим часом. Попередньою причиною загорання є використання піротехнічних засобів.

Відомо, що внаслідок пожежі загинули щонайменше 50 людей, десятки людей постраждали доставлені до лікарень різних міст країни. На місці трагедії працюють екстрені служби, яким допомагають громадяни.

  • В окрузі Лос-Анджелес спалахнула нова швидка лісова пожежа, десятки тисяч людей евакуювалися з регіону, який уже охоплений найруйнівнішими пожежами в історії міста.
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