У Північній Македонії через пожежу під час концерту загинули 50 людей

У місті Кочані в Північній Македонії під час концерту в одному з місцевих клубів виникла пожежа. Унаслідок інциденту загинули щонайменше 50 людей.Відомо про постраждалих.

Про це повідомляє македонське інформагентство MIA з посиланням на МВС.

За інформацією агенства, пожежа сталася під час концерту гурту DNK у клубі "Пулс" близько 3:00 години ночі 16 березня за місцевим часом. Попередньою причиною загорання є використання піротехнічних засобів.

Відомо, що внаслідок пожежі загинули щонайменше 50 людей, десятки людей постраждали доставлені до лікарень різних міст країни. На місці трагедії працюють екстрені служби, яким допомагають громадяни.