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У Бундесвері створили першу дивізію тероборони

Німецька армія укомплектувала першу дивізію територіальної оборони в складі 6000 осіб. Дивізію створили через загрозу військової агресії.

У Бундесвері створили першу дивізію тероборони
Ілюстративне фото: військові Бундесверу
Фото: предоставлено автором

Збройні сили Німеччини сформували й укомплектували першу дивізію територіальної оборони.

Про це оголосив командувач сухопутними військами Альфонс Майс 14 березня на урочистому шикуванні в казармах Юліуса Лебера в Берліні, передає DW. 

Особовий склад з'єднання налічуватиме шість тисяч осіб.

До його завдань увійдуть захист критичної інфраструктури (портів, залізничних об'єктів, трубопроводів, доріг, мостів тощо), а також сприяння перекиданню військ і допомога в разі надзвичайних ситуацій та стихійних лих.

Загалом до складу військ тероборони Німеччини входять п'ять полків. У них служать виключно резервісти під керівництвом командування в конкретних регіонах.

З 1 квітня сили тероборони будуть підпорядковані безпосередньо сухопутним військам. Наразі в їхньому складі є три дивізії: дві танкові та сил швидкого реагування. У кожній служать близько 20 тисяч солдатів і офіцерів.

План створення дивізії тероборони ґрунтується на припущенні, що три інших дивізії сухопутних військ ФРН можуть перекинути на східний фланг НАТО, наприклад у Польщу, Литву чи Естонію, для стримування або відбиття військової агресії. Тоді Німеччині знадобиться надійний захист тилу.

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