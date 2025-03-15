Південна Корея піднімала винищувачі через російські військові літаки

Південна Корея піднімала свої винищувачі через російських винищувачів.

Про це пише корейська агенція Yonhap із посиланням на Об’єднаний комітет начальників штабів (JCS).

Зазначається, що "кілька російських військових літаків" увійшли в зону розпізнавання протиповітряної оборони Південної Кореї (KADIZ) у Східному морі в суботу.

Ці повітряні судна послідовно увійшли в KADIZ близько 9:20 ранку, а потім вийшли на східний і північний райони зони ППО. Проте повітряний простір Південної Кореї не порушували.

У JCS заявили, що виявили російські літаки до їх входу в KADIZ і направили на місце події реактивні літаки ВПС для реагування на ситуацію.

Зона протиповітряної оборони не є територіальним повітряним простором, а окреслена для виклику іноземних літаків для ідентифікації, щоб запобігти випадковим зіткненням.