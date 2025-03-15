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Південна Корея піднімала винищувачі через російські військові літаки

Літаки РФ увійшли у зону ураження ППО. 

Південна Корея піднімала винищувачі через російські військові літаки
Фото ілюстративне
Фото: ЕРА/UPG

Південна Корея піднімала свої винищувачі через російських винищувачів. 

Про це пише корейська агенція Yonhap із посиланням на Об’єднаний комітет начальників штабів (JCS).

Зазначається, що "кілька російських військових літаків" увійшли в зону розпізнавання протиповітряної оборони Південної Кореї (KADIZ) у Східному морі в суботу.

Ці повітряні судна послідовно увійшли в KADIZ близько 9:20 ранку, а потім вийшли на східний і північний райони зони ППО. Проте повітряний простір Південної Кореї не порушували.

У JCS заявили, що виявили російські літаки до їх входу в KADIZ і направили на місце події реактивні літаки ВПС для реагування на ситуацію.

Зона протиповітряної оборони не є територіальним повітряним простором, а окреслена для виклику іноземних літаків для ідентифікації, щоб запобігти випадковим зіткненням.

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