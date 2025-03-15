Трамп підписав указ про скорочення семи федеральних агенств

Президент США Дональд Трамп підписав указ, у якому йдеться про скорочення семи федеральних агентств.

Як зазначено у опублікованому на сайті Білого дому документі, указ підписаний 14 березня. Він продовжує скорочення тих елементів федеральної бюрократії, які "президент визнав непотрібними".

"Нестатутні компоненти та функції цих державних установ повинні бути ліквідовані максимально відповідно до чинного законодавства, такі організації мають скоротити виконання своїх статутних функцій і пов'язаного персоналу до мінімальної кількості та функцій, які вимагаються законом", зазначено в указі.

Йдеться про такі агенції:

Федеральна служба посередництва та примирення;

Агентство США з глобальних медіа;

Міжнародний центр для науковців Вудро Вільсона в Смітсонівському інституті;

Інститут музейного та бібліотечного обслуговування;

Міжвідомча рада США з питань бездомності;

Фонд фінансових установ розвитку громади;

Агентство розвитку бізнесу меншин.

Згідно з указом, глави цих агентств мають подати до бюджетного управління президентської адміністрації звіт, який підтверджує повне дотримання вказівки і пояснює, які компоненти або функції державного органу, якщо такі є, потрібні згідно із законом і в якому обсязі.