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Департамент освіти США звільнить половину працівників

Адміністрація Трампа не приховує намір знищити відомство.

Департамент освіти США звільнить половину працівників
Прапор США перевернуто на знак протесту проти політики Трампа - мітинг біля Капітолію
Фото: EPA/UPG

Близько половини з 4000 співробітників департаменту освіти США отримали вказівку не виходити на роботу "з міркувань безпеки" у середу, 12 березня, що стане першим кроком у плані адміністрації президента Дональда Трампа ліквідувати цю установу.

Як пише Bloomberg, працівники, які потрапили під масове звільнення, отримуватимуть зарплату в повному обсязі упродовж ще 90 днів, а потім - додаткову виплату за формулою "тижнева зарплата за кожен з перших 10 років роботи, двотижнева - за кожен рік понад 10".  

Трамп та керівник департаменту урядової ефективності DOGE Ілон Маск публічно заявляли про бажання позбутися освітнього відомства. Проте зробити це не так просто: потрібна згода Конгресу, де успіх голосування в обох палатах не гарантований.

Очільниця департаменту Лінда МакМехон стверджує, що реалізовує план передачі контролю над освітніми процесами місцевій владі у штатах, щоб "виконати останню місію з ліквідації бюрократії та спрямувати гроші на місця".  

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