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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрінеться з Трампом 13 березня

Зустріч запланована у Білому домі.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрінеться з Трампом 13 березня
Марк Рютте і Дональд Трамп
Фото: Пресслужба NATO

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт розповіла подробиці щодо візиту генсека НАТО до США, передає Суспільне.

"У четвер президент прийме генерального секретаря НАТО для робочого візиту та обіду", - заявила Лівітт.

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Водночас вона не уточнила деталей зустрічі.

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