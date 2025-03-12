Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрінеться з Трампом 13 березня

Водночас вона не уточнила деталей зустрічі.

"У четвер президент прийме генерального секретаря НАТО для робочого візиту та обіду", - заявила Лівітт.

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