Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрінеться з Трампом 13 березня

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт розповіла подробиці щодо візиту генсека НАТО до США, передає Суспільне.
"У четвер президент прийме генерального секретаря НАТО для робочого візиту та обіду", - заявила Лівітт.
Водночас вона не уточнила деталей зустрічі.
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