Трамп анонсував переговори з Путіним і запросив Зеленського до Білого дому (ОНОВЛЕНО)

Президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, цього тижня він поговорить із Володимиром Путіним, передає Sky News.

Трамп також сказав журналістам, що «для танго потрібні двоє».

Американський президент, реагуючи на згоду України щодо пропозиції про 30-денне припинення вогню, висловив сподівання, що повне припинення вогню станеться у найближчі дні.

Трамп додав, що представники США зустрінуться з Росією сьогодні або завтра.

Президент США також підтвердив, що запросить Володимира Зеленського знову до Білого дому, додавши, що «ми хочемо покласти край війні в Україні».

Як повідомляє CNN, Дональд Трамп також заявив, що «сподіваюся, президент Путін також погодиться на це, і ми зможемо розпочати це шоу».

«Я вважаю, що це дуже велика, я вважаю, що це велика різниця між останнім візитом, який ви бачили в Овальному кабінеті, і повним припиненням вогню», — сказав президент США, згадавши конфліктну ситуацію в Білому домі під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

«Україна на це погодилася, і, сподіваюся, Росія на це погодиться — ми зустрінемося з ними пізніше сьогодні або завтра, і, сподіваюся, ми зможемо досягти угоди, — сказав Дональд Трамп. — Але я вважаю, що припинення вогню є дуже важливим, якщо ми зможемо змусити Росію це зробити, це буде чудово. Якщо ми не зможемо, ми просто продовжимо, бо люди гинуть».