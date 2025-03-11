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Для голосування українців за межами України недостатньо приміщень, - замголови ЦВК

Голова ЦВК з дипломатами неодноразово їздили по країнах на предмет голосування українців не лише в посольствах та консульствах. 

Для голосування українців за межами України недостатньо приміщень, - замголови ЦВК
Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик
Фото: Скриншот відео

У разі виборів будуть питання облаштування місць голосування, кабін, оренди приміщень за кордоном. Тому що не всі країни нададуть нам безкоштовні приміщення.

Про це в інтерв`ю LB.ua заявив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик. 

"У нас будуть питання облаштування місць голосування, кабін, оренди приміщень за кордоном. Бо ж не всі країни будуть раді дати нам безкоштовні приміщення. Це - ілюзія. Голова ЦВК, наші колеги вже неодноразово їздили по країнах та спеціально разом з нашими дипломатичними представниками вивчали ситуацію", - заявив Дубовик. 

Заступник Голови ЦВК наголосив, що наявних консульських установ та посольств для голосування виборців за межами України буде недостатньо. Для можливості голосування українців за кордоном не лише у консульствах та посольствах необхідно буде вносити зміни до чинного законодавства. 

"Кожна країна — це інший світ, інші порядки, інші можливості. Десь дозволяють проводити ці вибори безкоштовно (у приміщеннях поза межами консульств та посольств). Десь вимагатимуть виключно орендувати місця у приватних приміщеннях. Кажучи: вибачте, якщо це державне чи комунальне приміщення, то це буде нашим втручанням у ваші внутрішні справи", - додав він. 

Повний текст інтерв'ю читайте завтра на LB.ua.

Як повідомлялося, за даними ЦВК, на сьогоднішній день кількість виборців за кордоном зменшується і становить трохи більше 300 тисяч.

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