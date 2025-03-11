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Польща хоче, аби добровільну військову підготовку у 2027 році пройшли 100 тисяч мешканців

Місячна програма буде відкрита для всіх дорослих віком від 18 до 60 років.

Польща хоче, аби добровільну військову підготовку у 2027 році пройшли 100 тисяч мешканців
Дональд Туск
Фото: EPA

Польща хоче, аби у програмі добровільної великомасштабної військової підготовки у 2027 році взяли участь 100 тисяч осіб.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише The Guardian.

Він сказав, що уряд планує розширити існуючі програми навчання якнайшвидше, щоб усі охочі могли взяти участь у 2026 році, і розширити цільовий показник до 100 000 осіб у 2027 році.

Будь-хто, хто візьме участь у місячній підготовці, отримає одноразову зарплату у розмірі 6000 польських злотих (1431 євро), сказав Туск.

Програма буде відкрита для всіх дорослих віком від 18 до 60 років. Учасники програми також отримають додаткові можливості навчання подвійного призначення, наприклад, прискорений курс для отримання прав водія на більші транспортні засоби.

Додаткові подробиці щодо законопроєкту, який реалізує цей план, очікуються до кінця березня.

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Раніше стало відомо, що міністерство оборони Польщі організовує дводенний військовий вишкіл для депутатів парламенту на полігоні. Дводенний військовий вишкіл пройдуть усі польські депутати і сенатори. Спочатку парламентарі візьмуть участь у теоретичній частині, а на другий день - вирушать на полігон під Варшавою.

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