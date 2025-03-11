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Рубіо не виключив можливості неформальної зустрічі зі Зеленським у Саудівській Аравії

Водночас це не частина українсько-американських домовленостей 11 березня.

Рубіо не виключив можливості неформальної зустрічі зі Зеленським у Саудівській Аравії
Державний секретар США Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Марко Рубіо не виключив можливості неформального спілкування з президентом України Володимиром Зеленським під час перебування у Саудівській Аравії.

Про це він заявив на брифінгу, повідомила пресслужба Держдепу США.

Зазначимо, український президент не є частиною перемовин делегації України і США.

На запитання, чи можливе неформальне спілкування із Зеленським, Рубіо відповів: “Потенційно. Як я вже сказав, він, ймовірно, матиме прямі контакти з президентом (Трампом, - ред.), але це можливо. Але це не частина наших домовленостей завтра (11 березня).

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  • У Джидді стартувала зустріч української і американської делегацій. В українському МЗС зазначили, що ключовими темами зустрічі стануть шлях до миру та двосторонні відносини України та США.
  • Американську сторону представляє держсекретар Марко Рубіо і радник з питань національної безпеки Майк Волц. Україну – міністр закордонних справ Андрій Сибіга, голова офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров і заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса.
  • Голова ОПУ повідомив, що зустріч почалася дуже конструктивно. "Зустріч з командою США почалася дуже конструктивно, працюємо над наближенням справедливого і тривалого миру", – заявив він.
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