Рубіо не виключив можливості неформальної зустрічі зі Зеленським у Саудівській Аравії

Водночас це не частина українсько-американських домовленостей 11 березня.

Державний секретар США Марко Рубіо не виключив можливості неформального спілкування з президентом України Володимиром Зеленським під час перебування у Саудівській Аравії.

Про це він заявив на брифінгу, повідомила пресслужба Держдепу США.

Зазначимо, український президент не є частиною перемовин делегації України і США.

На запитання, чи можливе неформальне спілкування із Зеленським, Рубіо відповів: “Потенційно. Як я вже сказав, він, ймовірно, матиме прямі контакти з президентом (Трампом, - ред.), але це можливо. Але це не частина наших домовленостей завтра (11 березня).