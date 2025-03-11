Рубіо не виключив можливості неформальної зустрічі зі Зеленським у Саудівській Аравії

Державний секретар США Марко Рубіо не виключив можливості неформального спілкування з президентом України Володимиром Зеленським під час перебування у Саудівській Аравії.
Про це він заявив на брифінгу, повідомила пресслужба Держдепу США.
Зазначимо, український президент не є частиною перемовин делегації України і США.
На запитання, чи можливе неформальне спілкування із Зеленським, Рубіо відповів: “Потенційно. Як я вже сказав, він, ймовірно, матиме прямі контакти з президентом (Трампом, - ред.), але це можливо. Але це не частина наших домовленостей завтра (11 березня).
- У Джидді стартувала зустріч української і американської делегацій. В українському МЗС зазначили, що ключовими темами зустрічі стануть шлях до миру та двосторонні відносини України та США.
- Американську сторону представляє держсекретар Марко Рубіо і радник з питань національної безпеки Майк Волц. Україну – міністр закордонних справ Андрій Сибіга, голова офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров і заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса.
- Голова ОПУ повідомив, що зустріч почалася дуже конструктивно. "Зустріч з командою США почалася дуже конструктивно, працюємо над наближенням справедливого і тривалого миру", – заявив він.