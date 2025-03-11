Reuters: Трамп хоче побудувати на базах Пентагону заводи із переробки корисних копалин

Президент США Дональд Трамп планує побудувати заводи з переробки металів на військових базах Пентагону, щоб збільшити внутрішнє виробництво найважливіших корисних копалин та щоб компенсувати вплив Китаю на цю галузь.

Про це виданню Reuters повідомили два високопоставлені чиновники адміністрації президента.

Зазначається, що указ про це Трамп може підписати вже у середу. Минулого тижня він заявив у Конгресі, що зробить "історичні дії" для різкого розширення виробництва найважливіших мінералів і рідкоземельних елементів у США.

За даними, Пентагон співпрацюватиме з іншими федеральними відомствами для встановлення обробних потужностей на своїх базах. Це підкреслить важливість, яку Трамп надає корисним копалинам для національної безпеки, адже винищувачі, підводні човни, кулі та інше озброєння, що використовується американськими військовими, виготовляється з корисних копалин, оброблених у Пекіні.

Трамп також планує призначити "наглядача" за критичними мінералами. Щоправда, плани обговорюються і можуть змінитися до того, як очільник Штатів підпише указ.

Оскільки Пентагон контролює близько 30 мільйонів акрів землі (близько 12,1 млн га - ред), план забезпечить наявність ділянок для нафтопереробних потужностей, уникаючи суперечок, які іноді виникають у місцевих громадах. Це також дозволить уникнути необхідності купувати та використовувати землю, що контролюється іншими федеральними департаментами.

План, який передбачає пріоритетність переробки металів над капітальним ремонтом шахт у США, може роздратувати американських шахтарів, але усуне занепокоєння виробників тим, що Китай контролює надто велику частину глобального металообробного сектору. Адже Пекін є найбільшим світовим виробником 30 із 50 корисних копалин, які Геологічна служба США вважає критично важливими.

Незрозуміло, як план Трампа щодо переробних потужностей на базах Пентагону міг би працювати з нормативної точки зору, оскільки закон США про чисте повітря та чисту воду все ще застосовуватимуться до баз Пентагону, і ці правила перешкоджали приватному розвитку проектів з переробки в минулому.

За словами джерел, Трамп не планує створювати в США запаси критично важливих корисних копалин, які б імітували Стратегічний запас нафти. У той же час Китай накопичує деякі важливі мінерали, зокрема кобальт, і минулого року уряд США розглянув можливість накопичення цього металу , який використовується в ракетах, аерокосмічних частинах, магнітах для зв’язку, радарах і системах наведення.

Трамп також не планує наказувати Пентагону чи іншим відомствам США вимагати від постачальників використовувати лише американські корисні копалини.

Указ також внесе зміни до отримання дозволів і імовірно передбачатиме перекласифікацію шахтних відходів на федеральній землі. Це може допомогти видобувати мідь та інші мінерали дешевше та швидше, ніж будівництво нових шахт .

Наразі не було зрозуміло, чи планує Трамп оголосити мідь стратегічною корисною копалиною.