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Папа Франциск більше не перебуває у "негайній небезпеці"

88-річний понтифік добре реагує на лікування двосторонньої пневмонії.

Папа Франциск більше не перебуває у "негайній небезпеці"
Віряни моляться за Франциска поряд з госпіталем
Фото: EPA/UPG

Вперше за три тижні перебування Папи Римського Франциска у госпіталі з двосторонньої пневмонією лікарі поліпшили його клінічний прогноз, заявивши про відсутність "негайної небезпеки для життя".

Як пише The Guardian, позитивну інформацію щодо стану здоров'я понтифіка поширила пресслужба Ватикану. 

Аналізи крові та загальна клінічна оцінка показали, що прогрес у боротьбі із захворюванням, який спостерігався у Франциска упродовж попереднього тижня, "зміцнився", а організм добре відповідає на медикаментозне лікування.

Попри оптимістичні зміни, персонал госпіталю Джемеллі у Римі поки не готовий спрогнозувати, коли Папа здатен повернутися до повноцінного виконання своїх обов'язків. Поки що він продовжує проходити два види терапій - респіраторну для того, щоб полегшити дихання, та фізичну, щоб відновитися після ушкоджень колін та спини і пересуватися самостійно без колісного крісла. 

У четвер Франциск відзначить 12-річчя свого понтифікату.  

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