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Канадська провінція Онтаріо підвищує ціни на електроенергію для трьох штатів США

Таким чином провінція очікує заробляти до 400 тис. канадських доларів на день.

Канадська провінція Онтаріо підвищує ціни на електроенергію для трьох штатів США
Ілюстративне фото
Фото: EPA

Канадська провінція Онтаріо підвищує ціни на електроенергію на 25% для трьох штатів США - Міннесоти, Мічигану та Нью-Йорка. Таке рішення прийняли у відповідь на тарифи президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Bloomberg

“Повірте мені, коли я кажу, що я не хочу цього робити. Я почуваюся жахливо за американський народ. Відповідальність несе одна людина. Це президент Дональд Трамп”, - сказав прем'єр-міністр Онтаріо Даг Форд.

Онтаріо запроваджує доплату в розмірі 10 канадських доларів (7 доларів США) за мегават-годину до всієї електроенергії. Таким чином провінція очікує заробляти до 400 тис. канадських доларів на день від додаткової плати, “яка буде використана для підтримки працівників Онтаріо, сімей і підприємств”.

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Втім, згідно з підрахунками Bloomberg, у 2023 році Нью-Йорк імпортував із Канади близько 4,4% загальної кількості електроенергії, а Міннесота та Мічиган ще менший відсоток.

  • Трамп розпорядився ввести мита у розмірі 25% на товари з Канади і Мексики, а також 20% - із Китаю.

  • У відповідь Канада теж оголосила про запровадження 25% мит на американський імпорт.

  • Мексика озвучить перелік товарів зі США, на які підвищить мита, 9 березня.

  • Китай теж запровадить мита у відповідь, але наступного тижня. 

Крім того, Канада звернеться у Світову організацію торгівлі через дії США.

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