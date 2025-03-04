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Китай і Канада вжили заходів у відповідь на запровадження торгових мит Трампом

Незабаром відповідь також має оприлюднити Мексика. 

Китай і Канада вжили заходів у відповідь на запровадження торгових мит Трампом
Фото: EPA

Китай і Канада оприлюднили заходи у відповідь після запровадження Дональдом Трампом масштабних мит: 25% для товарів із Канади та Мексики і 20% – на китайську продукцію. 

Як пише The Guardian, мита вплинуть на імпорт США з Канади та Мексики на суму понад 918 мільярдів доларів.

У вівторок Китай заявив, що наступного тижня запровадить нові мита на ряд сільськогосподарських імпортів із США. Додаткові 15% мита будуть запроваджені на курятину, пшеницю, кукурудзу та бавовну, а також додаткові 10% мита на сорго, сою, свинину, яловичину, водні продукти, фрукти, овочі та молочні продукти.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Оттава відповість негайними 25% митами на американський імпорт на суму 30 млрд канадських доларів (20,7 млрд доларів). Раніше він казав, що Канада "буде націлена" на американське пиво, вино, бурбон, побутову техніку та апельсиновий сік із Флориди. 

Мита будуть застосовані ще на 125 мільярдів канадських доларів (86,2 мільярда доларів) американських товарів, якщо мита Трампа залишаться в силі через 21 день.

Трюдо сказав, що запровадежні мита порушують "неймовірно успішні торговельні відносини" і додав, що вони також порушують угоду про вільну торгівлю між США, Мексикою та Канадою, підписану Трампом під час його першого терміну.

Очікується, що найближчим часом президентка Мексики Клаудія Шейнбаум теж оголосить відповідь на запроваджені мита. 

Після перемоги на президентських виборах у листопаді Трамп зосередився на Китаї, Канаді та Мексиці, погрожуючи цим трьом ринкам високими митами на їхній експорт, якщо вони не зменшать "неприйнятні" рівні незаконного надходження наркотиків до США.

Трамп пообіцяв піти далі, погрожуючи запровадити "взаємні" мита для країн, які мають власні мита на товари, вироблені в США. Він сказав, що вони набудуть чинності вже наступного місяця.

  • У лютому американський президент також пообіцяв, що на європейські автомобілі та інші товари будуть введені мита в розмірі 25%.
  • Проте президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз відповість на тарифи, які США можуть накласти на союз. 
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