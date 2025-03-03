Мерц назвав сварку Трампа і Зеленського "спровокованою ескалацією"

Кандидат на посаду канцлера Німеччини Фрідріх Мерц вважає суперечку між президентами США Дональдом Трампом і України Володимиром Зеленським спровокованою.

Про це пише Reuters із заявою Фрідріха Мерца під час брифінгу.

"Для мене це була не спонтанна реакція на втручання Зеленського, а очевидно спровокована ескалація під час цієї зустрічі в Овальному кабінеті. Зазвичай такі зустрічі з пресою тривають лише кілька хвилин. У п'ятницю все було інакше. Мушу сказати, я був дещо здивований тоном. Це не пішло на користь", — каже Мерц.

За словами політика, така риторика вписується в загальну лінію поведінки нової адміністрації США в останні місяці.

"У тому, що ми зараз спостерігали у Вашингтоні, є певна спадкоємність у низці подій останніх кількох тижнів, включно з появою американської делегації в Мюнхені на конференції з безпеки", — каже він.

Він додає, що наразі Європа перебуває під тиском, тому має діяти швидко.

"Я також виступаю за те, щоб ми робили все, щоб утримати американців в Європі. Вважаю, що американці повинні бути зацікавлені в тому, щоб залишитися в Європі. Підтримувати трансатлантичне партнерство разом з Європою. Але я не маю повної картини і не маю остаточного рішення", — сказав Мерц.