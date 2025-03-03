Мерц назвав сварку Трампа і Зеленського "спровокованою ескалацією"

Кандидат на посаду канцлера Німеччини Фрідріх Мерц вважає суперечку між президентами США Дональдом Трампом і України Володимиром Зеленським спровокованою.
Про це пише Reuters із заявою Фрідріха Мерца під час брифінгу.
"Для мене це була не спонтанна реакція на втручання Зеленського, а очевидно спровокована ескалація під час цієї зустрічі в Овальному кабінеті. Зазвичай такі зустрічі з пресою тривають лише кілька хвилин. У п'ятницю все було інакше. Мушу сказати, я був дещо здивований тоном. Це не пішло на користь", — каже Мерц.
За словами політика, така риторика вписується в загальну лінію поведінки нової адміністрації США в останні місяці.
"У тому, що ми зараз спостерігали у Вашингтоні, є певна спадкоємність у низці подій останніх кількох тижнів, включно з появою американської делегації в Мюнхені на конференції з безпеки", — каже він.
Він додає, що наразі Європа перебуває під тиском, тому має діяти швидко.
"Я також виступаю за те, щоб ми робили все, щоб утримати американців в Європі. Вважаю, що американці повинні бути зацікавлені в тому, щоб залишитися в Європі. Підтримувати трансатлантичне партнерство разом з Європою. Але я не маю повної картини і не маю остаточного рішення", — сказав Мерц.
- Зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Овальному кабінеті Білого Дому закінчилася скандалом: американці звинуватили Зеленського в тому, що він "не хоче миру", а також у неповазі до Америки та невдячності.
- Угоду про спільні інвестиції в корисні копалини не підписали, пресконференцію президентів скасували, українській делегації навіть не дали можливості пообідати, як це передбачалося, натомість наказавши піти.
- А вже 2 березня британський прем'єр Кір Стармер прийняв у Лондоні лідерів, зокрема Володимира Зеленського, який прилетів після візиту до Білого дому, який закінчився суперечкою з Дональдом Трампом і Джей Ді Венсом.