У місті Мангейм на заході Німеччини автомобіль в'їхав у натовп людей.

Про це пише Reuters з посиланням на газету Mannheimer Morgen, яка зі свого боку посилається на свідків.

Місцева поліція повідомила, що в центрі міста триває поліцейська операція, не надаючи додаткових деталей.

Інцидент стався під час зібрання людей у містах різних регіонів, включно з Рейнською областю Німеччини, на паради, щоб відзначити сезон карнавалу.