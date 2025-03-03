У місті Мангейм на заході Німеччини автомобіль в'їхав у натовп людей.
Про це пише Reuters з посиланням на газету Mannheimer Morgen, яка зі свого боку посилається на свідків.
Місцева поліція повідомила, що в центрі міста триває поліцейська операція, не надаючи додаткових деталей.
Інцидент стався під час зібрання людей у містах різних регіонів, включно з Рейнською областю Німеччини, на паради, щоб відзначити сезон карнавалу.
- У лютому у Мюнхені автомобіль збив групу людей біля залізничного вокзалу, постраждало 20 людей. Інцидент стався приблизно за 1,5 кілометра від місця проведення Мюнхенської конференції з безпеки.