Естонія заборонила в'їзд 55 грузинським депутатам та правоохоронцям

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цакхна підписав наказ про заборону в'їзду в країну 55 громадянам Грузії, включаючи прокурорів, суддів, поліцейських та депутатів.
Про це він повідомив у соцмережі Х.
"Я підписав наказ, згідно з яким Естонія вводить заборону на в’їзд для 55 грузинських прокурорів, суддів, поліцейських, депутатів та інших. Естонія постійно показує людям з Грузії, що ми підтримуємо їхні зусилля знову досягти демократичної Грузії", - написав Цакхна.
I signed an order whereby Estonia imposes a ban on entry for 55 Georgian 🇬🇪 prosecutors, judges, police officials, MPs, & others.— Margus Tsahkna (@Tsahkna) March 3, 2025
🇪🇪 consistently shows 🇬🇪people that we support their efforts to once again achieve a democratic Georgia.
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- 13 лютого Європарламент підтримав резолюцію, в якій відмовився визнати самопроголошену владу Грузії правлячої партії "Грузинська мрія". Європарламент закликав міжнародну спільноту бойкотувати правлячу еліту Грузії після сфальсифікованих парламентських виборів 26 жовтня 2024 року, а також новопризначеного президента Міхеіла Кавелашвілі.
- Євродепутати продовжують визнавати Саломе Зурабішвілі законним президентом Грузії та закликають президента Європейської ради Антоніу Кошту запросити її представляти країну на майбутніх засіданнях Європейської ради та Європейської політичної спільноти.