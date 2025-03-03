Естонія заборонила в'їзд 55 грузинським депутатам та правоохоронцям

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цакхна підписав наказ про заборону в'їзду в країну 55 громадянам Грузії, включаючи прокурорів, суддів, поліцейських та депутатів.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

"Я підписав наказ, згідно з яким Естонія вводить заборону на в’їзд для 55 грузинських прокурорів, суддів, поліцейських, депутатів та інших. Естонія постійно показує людям з Грузії, що ми підтримуємо їхні зусилля знову досягти демократичної Грузії", - написав Цакхна.

I signed an order whereby Estonia imposes a ban on entry for 55 Georgian 🇬🇪 prosecutors, judges, police officials, MPs, & others.



🇪🇪 consistently shows 🇬🇪people that we support their efforts to once again achieve a democratic Georgia.



Full statement▶️https://t.co/aFnOhvFmih — Margus Tsahkna (@Tsahkna) March 3, 2025