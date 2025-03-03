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Естонія заборонила в'їзд 55 грузинським депутатам та правоохоронцям

Відповідний наказ підписав голова МЗС. 

Естонія заборонила в'їзд 55 грузинським депутатам та правоохоронцям

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цакхна підписав наказ про заборону в'їзду в країну 55 громадянам Грузії, включаючи прокурорів, суддів, поліцейських та депутатів.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

"Я підписав наказ, згідно з яким Естонія вводить заборону на в’їзд для 55 грузинських прокурорів, суддів, поліцейських, депутатів та інших. Естонія постійно показує людям з Грузії, що ми підтримуємо їхні зусилля знову досягти демократичної Грузії", - написав Цакхна. 

  • 13 лютого Європарламент підтримав резолюцію, в якій відмовився визнати самопроголошену владу Грузії правлячої партії "Грузинська мрія". Європарламент закликав міжнародну спільноту бойкотувати правлячу еліту Грузії після сфальсифікованих парламентських виборів 26 жовтня 2024 року, а також новопризначеного президента Міхеіла Кавелашвілі.
  • Євродепутати продовжують визнавати Саломе Зурабішвілі законним президентом Грузії та закликають президента Європейської ради Антоніу Кошту запросити її представляти країну на майбутніх засіданнях Європейської ради та Європейської політичної спільноти.
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