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Велика Британія каже, що згоди з Францією щодо місячного перемир'я у війні немає

“Не було досягнуто жодної угоди щодо того, як виглядає перемир’я”, ‒ сказав заступник міністра збройних сил Сполученого Королівства Люк Поллард.

Велика Британія каже, що згоди з Францією щодо місячного перемир'я у війні немає
Люк Поллард
Фото: Суспільне Новини/Олександр Брамський

Франція та Велика Британія не погодили частковий план перемир’я для України.

Про це заявив заступник міністра збройних сил Сполученого Короліства Люк Поллард у коментарі Times Radio, пише France24.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що це було запропоновано двома країнами.

“Не було досягнуто жодної угоди щодо того, як виглядає перемир’я”, ‒ сказав міністр.

Він також повідомив AFP, що “місячне перемир'я не було погоджено”.

  • Макрон заявив, що план союзників щодо припинення війни Росії проти України може передбачати “перемир'я в повітрі, на морі і в енергетичній інфраструктурі”, яке триватиме місяць. За словами французького президента, розгортання європейських військ на території України у найближчі тижні не планується. На його думку, солдати можуть бути залучені на більш пізньому етапі.

Саміт у Лондоні

2 березня британський прем'єр Кір Стармер прийняв у Лондоні інших лідерів, зокрема Володимира Зеленського, який прилетів після візиту до Білого дому, який закінчився суперечкою з Дональдом Трампом і Джей Ді Венсом. 

У заході брали участь лідери Італії, Франції, Німеччини, Данії, Італії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Канади, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії. Також учасниками події стали міністр закордонних справ Туреччини, генеральний секретар НАТО та президенти Європейської комісії та Європейської ради. 

Більшість результатів зустрічі залишилася непублічною, однак відомо, що Україна, Франція та Британія напрацюють спільний план, який презентують американській адміністрації. 

Лондон також оголосив про надання понад 1,5 млн фунтів на купівлі боєприпасів для ППО. 

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