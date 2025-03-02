У саміті беруть участь лідери Італії, Франції, Німеччини, Данії, Італії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Канади, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії. Також учасниками події є міністр закордонних справ Туреччини, генеральний секретар НАТО та президенти Європейської комісії та Європейської ради.

Президент України Володимир Зеленський прибув на саміт з європейськими союзниками у Лондоні, пише The Guardian.

Його зустрів британський прем’єр-міністр Кір Стармер міцними обіймами, і вони коротко поспілкувалися перед зустріччю.

“Якщо ви почули гучні вигуки на адресу Зеленського, то це через проукраїнську демонстрацію, яка стояла біля кордону безпеки”, ‒ зазначає видання.

У саміті беруть участь лідери Італії, Франції, Німеччини, Данії, Італії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Канади, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії. Також учасниками події є міністр закордонних справ Туреччини, генеральний секретар НАТО та президенти Європейської комісії та Європейської ради.

Прем’єр-міністр Стармер чітко дав зрозуміти, що не може бути жодних переговорів про Україну без України, і цю рішучість він підтвердив, коли тепло вітав президента Зеленського на Даунінг-стріт у суботу ввечері перед самітом, зазначено у пресрелізі британського уряду.

Дискусії на саміті будуть зосереджені на:

посиленні позицій України зараз – включно з постійною військовою підтримкою та посиленням економічного тиску на Росію;

необхідністю міцної тривалої угоди, яка забезпечить постійний мир в Україні та гарантує, що Україна зможе стримувати та захищатися від майбутніх нападів Росії;

наступних кроках щодо планування надійних гарантій безпеки.

Раніше Стармер заявив, що Україна спільно з Великою Британією та Францією розроблять план припинення бойових дій, який обговорять зі США. Виступаючи напередодні саміту європейських лідерів, Стармер сказав, що європейська "коаліція охочих" ‒ на чолі з Великою Британією та Францією ‒ запропонує розмістити війська в Україні для дотримання режиму припинення вогню.