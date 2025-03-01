Фіцо після зустрічі Трампа і Зеленського: Словаччина не підтримуватиме Україну ні у фінансовому, ні у військовому плані

Словацький прем'єр каже, що його країна вважає нереалістичною стратегію «миру через силу».

Словацький прем'єр Роберт Фіцо прокоментував скандальну зустріч Трампа і Зеленського і заявив, що Словаччина не підтримуватиме Україну ні у фінансовому, ні у військовому плані.

Про це він написав у “Фейсбуці”.

“На мене не вплинуло художнє враження від зустрічі, яке так схвилювало всіх. Якщо від мене, як від одного з найвищих конституційних чиновників, чекатимуть реакції на події в Білому домі, я повторю принципові позиції з мого вчорашнього посту”, – написав Фіцо.

Зокрема, він зазначив, що Словацька Республіка не підтримуватиме Україну ні фінансово, ні військово для продовження війни. Якщо так зроблять інші, ми будемо це поважати.

Словацька Республіка має застереження щодо нереалістичної стратегії «миру через силу», яка покликана лише стати приводом для продовження війни в Україні. Україна ніколи не буде настільки сильною, щоб вести переговори з позиції військової сили.

Словацька Республіка пропонує, серед іншого, необхідність негайного припинення вогню (незалежно від моменту досягнення остаточної мирної угоди) у висновках саміту ЄС (четвер, 6 березня 2025 р.), що президент Зеленський і значна частина держав-членів ЄС відкидають.

Словацька Республіка просить включити у висновки чіткий запит щодо відновлення транзиту газу через Україну до Словацької Республіки та Західної Європи.

“Ситуація абсурдна, газ не йде зі сходу на захід, але Україна погіршує ситуацію в Європі, бо забирає європейський газ. Це російський газ, за який вона платить, тим самим фінансуючи військові потреби Росії. Неможливо забезпечити конкурентоспроможність Європи, якщо не відновляться постачання російського газу через Україну. Допомога, яку ЄС і Словацька Республіка надають Україні в різних формах, не може бути квитком в один бік”, – написав Фіцо.

Також він зазначив, що якщо саміт не поважає, що існують інші погляди, ніж просто продовження війни, Європейська Рада може не дійти згоди щодо висновків щодо України в четвер.

Водночас Словацька Республіка поважає необхідність підвищення обороноздатності Європи.

Тим часом прем'єр Угорщини Орбан закликав ЄС розпочати прямі переговори з Росією. Орбан надіслав відповідного листа голові Ради ЄС Антоніу Кошті.