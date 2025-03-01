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Лідери країн Балтії проведуть у неділю переговори з британським прем’єр-міністром

Розмова відбудеться перед зустріччю керівників європейських держав.

Лідери країн Балтії проведуть у неділю переговори з британським прем’єр-міністром
Прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня
Фото: EPA/UPG

Для обговорення питань європейської та української безпеки прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня разом з іншими лідерами країн Балтії візьме участь в онлайн-розмові з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером 2 березня.

Про це йдеться на сайті латвійського уряду.

Сіліня обговорить зі Стармером його зустріч із президентом США, а також подальші спільні кроки щодо зміцнення європейської безпеки та підтримки України.

«Латвія входить до переліку тих країн, які надають найбільшу підтримку Україні та пропорційно ВВП найбільше інвестують у зміцнення її обороноздатності. Я неодноразово підкреслювала європейським лідерам, що інші європейські країни мають наслідувати наш приклад, тому що це важливо в контексті безпеки всієї Європи», - наголосила глава уряду.

Сіліня наголосила, що балтійські країни «повинні бути присутніми на переговорах, які стосуються безпеки Європи та України, а отже, і країн Балтії». Прем’єр-міністерка додала, що запропонувала партнерам розробити спільний план дій, який також планую представити на засіданні Європейської ради наступного тижня.

  • Онлайн-зустріч лідерів країн Балтії та прем'єр-міністра Великобританії відбудеться перед зустріччю окремих європейських лідерів у Лондоні, а також перед неформальним засіданням Європейської ради.
  • На недільну зустріч балтійські країни не були запрошені, це викликало в них невдоволення.
  • Тим часом у Британію 1 березня прибув Володимир Зеленський. У суботу в нього запланована зустрічі із Кіром Стармером, у неділю – тристоронні перемовини з керівниками урядів Британії та Італії, а опісля буде саміт.
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