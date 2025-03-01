Лідери країн Балтії проведуть у неділю переговори з британським прем’єр-міністром

Для обговорення питань європейської та української безпеки прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня разом з іншими лідерами країн Балтії візьме участь в онлайн-розмові з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером 2 березня.

Про це йдеться на сайті латвійського уряду.

Сіліня обговорить зі Стармером його зустріч із президентом США, а також подальші спільні кроки щодо зміцнення європейської безпеки та підтримки України.

«Латвія входить до переліку тих країн, які надають найбільшу підтримку Україні та пропорційно ВВП найбільше інвестують у зміцнення її обороноздатності. Я неодноразово підкреслювала європейським лідерам, що інші європейські країни мають наслідувати наш приклад, тому що це важливо в контексті безпеки всієї Європи», - наголосила глава уряду.

Сіліня наголосила, що балтійські країни «повинні бути присутніми на переговорах, які стосуються безпеки Європи та України, а отже, і країн Балтії». Прем’єр-міністерка додала, що запропонувала партнерам розробити спільний план дій, який також планую представити на засіданні Європейської ради наступного тижня.