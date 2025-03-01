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Норвегія планує збільшити фінансову підтримку України, — Стьоре

У 2025 році Норвегія планувала витратити на допомогу Україні 3,12 мільярда доларів.

Норвегія планує збільшити фінансову підтримку України, — Стьоре
Норвезький прем’єр-міністр Йонас Гар Стере
Фото: EPA/UPG

Уряд Норвегії незабаром звернеться до парламенту з проханням збільшити фінансову підтримку України, пише Reuters.

"Сьогодні я можу сказати, що найближчим часом ми повернемося до парламенту з пропозицією збільшити підтримку (Україні, - ред.)", — сказав Стьоре норвезькому мовнику NRK.

Наприкінці минулого року парламент Норвегії погодився витратити загалом 35 мільярдів норвезьких крон (3,12 мільярда доларів) на військову та цивільну підтримку України у 2025 році та загалом 155 мільярдів крон у період з 2023 по 2030 роки.

У неділю, 2 березня, Стьоре зустрінеться у Лондоні з європейськими лідерами та Президентом України Володимиром Зеленським.

  • Дональд Трамп заявив після зустрічі з Володимиром Зеленським, що український президент “не готовий до миру”.
  • Цьому допису передувала зустріч лідерів обох держав в Овальному кабінеті, яка закінчилася словесною перепалкою. Трамп наполягав на підписанні угоди, знову виставив Україні рахунок на 350 мільярдів доларів за надану допомогу і вимагав припинити вогонь. Зеленський натомість заявив, що переговори з РФ можуть не привести до очікуваних результатів, оскільки країна-агресор неодноразово порушувала попередні допомовленості.
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