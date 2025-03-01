Стармер та Ердоган обговорили війну в Україні та майбутній саміт у Лондоні

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер обговорив з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом війну в Україні. Також очільник британського уряду запросив Ердогана на майбутній саміт у Лондоні.

Про це ідеться на сайті британського уряду.

Прем'єр-міністр Британії розповів Ердогану про свій нещодавній візит до США та важливість співпраці з міжнародними партнерами для підтримки європейської безпеки.

Під час розмови про війну в Україні прем'єр Британії підтвердив зобов'язання своєї країни підтримувати українську сторону "стільки, скільки буде необхідно для стримування російської агресії".

Зазначається, що Стармер викладатиме свої цілі на саміті лідерів у Лондоні в неділю. Прем'єр "з нетерпінням чекає на участь міністра закордонних справ Туреччини в цих переговорах", — йдеться в повідомленні.