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Стармер та Ердоган обговорили війну в Україні та майбутній саміт у Лондоні

Прем'єр Британії запросив представника Туреччини на саміт.

Стармер та Ердоган обговорили війну в Україні та майбутній саміт у Лондоні
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер обговорив з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом війну в Україні. Також очільник британського уряду запросив Ердогана на майбутній саміт у Лондоні.

Про це ідеться на сайті британського уряду. 

Прем'єр-міністр Британії розповів Ердогану про свій нещодавній візит до США та важливість співпраці з міжнародними партнерами для підтримки європейської безпеки.

Під час розмови про війну в Україні прем'єр Британії підтвердив зобов'язання своєї країни підтримувати українську сторону "стільки, скільки буде необхідно для стримування російської агресії".

Зазначається, що Стармер викладатиме свої цілі на саміті лідерів у Лондоні в неділю. Прем'єр "з нетерпінням чекає на участь міністра закордонних справ Туреччини в цих переговорах", — йдеться в повідомленні.

  • Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прийме президента України Володимира Зеленського та понад 10 інших європейських лідерів у Лондоні цієї неділі, щоб обговорити гарантії безпеки, які континент може запропонувати Києву в разі припинення вогню з Росією.
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