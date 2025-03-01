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Російські війська за добу масовано атакували чотири райони Донеччини, є жертви та пошкодження

Найбільше постраждали громади Краматорського району.

Російські війська за добу масовано атакували чотири райони Донеччини, є жертви та пошкодження
обстріли Донеччини
Фото: Вадим Філашкін

Упродовж доби 28 лютого російські війська атакували чотири райони Донецької області. Постраждали та загинули цивільні, є пошкодження.

Про це інформує очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Комарській ТГ Волноваського району пошкоджено 20 будинків в Андріївці-Клевцовому і 45 у Зеленому Гаю.

У Мирнограді Покровського району 1 людина загинула, 1 будинок пошкоджено. У Покровську поранено 2 людини, пошкоджено 2 будинки.

Краматорський район: у Лимані 2 людини загинули, пошкоджено 4 будинки і адмінбудівлю; у Ставках поранено людину. 

У Краматорську пошкоджено 52 приватні будинки. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 19 багатоповерхівок, 21 приватний будинок, 5 адмінбудівель, 18 господарчих споруд, 2 крамниці, 4 лінії електропередач і газогін; у Білокузьминівці пошкоджено 3 приватні будинки, 2 підприємства і лінію електропередач; у Віролюбівці пошкоджено 2 інфраструктурні об'єкти; у Молочарці поранено людину, пошкоджено будинок. 

У Новій Полтавці Іллінівської ТГ пошкоджено 6 об'єктів, у Новооленівці — 10.

У Сіверську Бахмутського району 1 людина загинула, пошкоджено 4 будинки.

За добу евакуйовано 1311 людей, у тому числі 39 дітей.

Упродовж минулої доби внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло четверо цивільних, ще шестеро поранені.

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