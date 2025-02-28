Сьогодні зранку Росія атакувала три громади Донецької області, троє цивільних загинули та двоє зазнали поранень.

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

У Лимані унаслідок удару з FPV-дрону отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям, двоє чоловіків 61 та 62 років, які рухались на велосипедах.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Також під приціл окупантів потрапив Мирноград, де від артилерійського обстрілу загинула 53-річна жителька.

Ще один безпілотник влучив по околицях селища Ставки Лиманської територіальної громади. Зазнав мінно-вибухову й черепно-мозкову травми та осколкові поранення 56-річний цивільний.

Крім того, ворог накрив вогнем зі ствольної артилерії Костянтинівку. З мінно-вибуховою травмою і відкритим переломом стегна ушпиталено 49-річну жінку.

За процесуального керівництва Слов’янської, Покровської та Костянтинівської окружних прокуратур розпочато досудові розслідування за фактами воєнних злочинів (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).чинів (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).