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Росіяни атакували три громади Донеччини, три людини загинули

Ще двоє людей отримали поранення.

Сьогодні зранку Росія атакувала три громади Донецької області, троє цивільних загинули та двоє зазнали поранень.

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

У Лимані унаслідок удару з FPV-дрону отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям, двоє чоловіків 61 та 62 років, які рухались на велосипедах. 

Фото: Донецька обласна прокуратура

Також під приціл окупантів потрапив Мирноград, де від артилерійського обстрілу загинула 53-річна жителька.

Ще один безпілотник влучив по околицях селища Ставки Лиманської територіальної громади. Зазнав мінно-вибухову й черепно-мозкову травми та осколкові поранення 56-річний цивільний. 

Крім того, ворог накрив вогнем зі ствольної артилерії Костянтинівку. З мінно-вибуховою травмою і відкритим переломом стегна ушпиталено 49-річну жінку.

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За процесуального керівництва Слов’янської, Покровської та Костянтинівської окружних прокуратур розпочато досудові розслідування за фактами воєнних злочинів (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).чинів (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

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