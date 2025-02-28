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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини загинули і 7 отримали поранення

Загалом за добу росіяни 39 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 2265 людей, у тому числі 9 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини загинули і 7 отримали поранення
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 3 людини загинули і 7 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 27 лютого росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Костянтинівці, Покровську і Торському. Ще 7 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться в повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 28 лютого.

Волноваський район. У Комарській громаді пошкоджено 8 будинків, адмінбудівлю, газогін і 2 автівки.

Покровський район. У Мирнограді пошкоджено будинок і автомобіль. У Покровську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 3 багатоповерхівки і 2 приватні будинки; у Родинському зруйновано приватний будинок.

Краматорський район. У Торському Лиманської громади 1 людина загинула, 1 будинок пошкоджено. У Костянтинівці 1 людина загинула і 5 поранено, пошкоджено 16 багатоповерхівок, 10 приватних будинків, 4 адмінбудівлі, 3 нежитлових приміщення, 2 підприємства, 5 ліній електропередач, 3 газогони, 6 гаражів і 4 автівки.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

Вранці Генштаб повідомив, що на фронті відбулося 128 боєзіткнень, найбільше – на Покровському напрямку.

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