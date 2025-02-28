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На фронті загинув Василь Ратушний – учасник Євромайдану, син письменниці Світлани Поваляєвої та брат Романа Ратушного

Чоловік служив пілотом БПЛА у підрозділі "Птахи Мадяра".

На фронті загинув Василь Ратушний – учасник Євромайдану, син письменниці Світлани Поваляєвої та брат Романа Ратушного
Василь Ратушний
Фото: Facebook

Українська письменниця, поетеса, журналістка Світлана Поваляєва повідомила на своїй сторінці у Facebook про загибель на фронті старшого сина Василя Ратушного. 

Чоловік, що був оператором БПЛА у підрозділі "Птахи Мадяра", зазнав смертельних поранень внаслідок прямого прильоту ворожого FPV-дрону під час бойового виїзду. Це сталося вночі 27 лютого.

У 2022 році Світлана Поваляєва втратила молодшого сина - журналіста, активіста, громадського діяча та військового-добровольця Романа Ратушного. Він загинув, обороняючи від окупантів Ізюмський район Харківщини. На його честь названу вулицю у Києві поблизу Протасового Яру, за збереження якого Роман боровся до повномасштабного вторгнення. 

Брати Ратушні були активними учасниками подій Революції Гідності. 

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