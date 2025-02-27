Головне за четвер, 27 лютого: обстріл Костянтинівки, удар по Краматорську, майже 120 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 118 бойових зіткнень, ворожі обстріли, продовження санкцій США проти Росії. Яким запам’ятається 1100-й день повномасштабної війни.

Сьогодні вдень росіяни обстріляли «Смерчами» Костянтинівку на Донеччині, щонайменше 1 людина загинула і 4 поранені.

“Росіяни обстріляли місто «Смерчами» та 152-міліметровою артилерією. Загинув 32-річний чоловік, поранення отримали місцеві жителі від 48 до 82 років”, – повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Зазначається, що пошкоджено 5 приватних будинків, 4 багатоповерхівки, адмінбудівлю, 3 підприємства, 3 лінії електропередач, газогін і автомобіль.

“Кожен, хто досі залишається в області, а тим паче у прифронтових містах, щодня ризикує власним життям і здоров’ям! Будьте відповідальними! Евакуюйтесь!” – закликав глава ОВА.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 27 лютого відбулося 118 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку відбулось найбільше боєзіткнень з початку доби – 43.

Також активні бойові дії точились на Курщині, Торецькому та Новопавлівському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 27 лютого – в новині.

26 лютого Повітряні сили ЗСУ успішно завдали удару по пункту управління БпЛА окупантів у Нестерянці Запорізької області. Цю інформацію підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

У Нестерянці базувався пункт управління 503-го мотострілецького полку 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії РФ.

«Цей військовий об’єкт використовувався противником для керування, зберігання та обслуговування БпЛА ЗС РФ», - уточнили в Генштабі.

Сьогодні, 27 лютого, близько 10:10 російські війська завдали двох ударів по Краматорську. Ворог атакував приватний сектор та промислову зону міста, повідомив міський голова Олександр Гончаренко.

Внаслідок обстрілу постраждала одна цивільна особа, яка отримала легкі поранення.

За попередньою інформацією, російські війська скинули на місто керовані авіабомби.

У результаті удару повністю вигоріла автівка та ще 20 будинків були пошкоджені, повідомляє кореспондент ЛБ з Краматорська.

Президент США Дональд Трамп дав відповідь на питання журналіста ВВС, чи він досі вважає президента України Володимира Зеленського диктатором.

"Хіба це я сказав? Не можу повірити, що я міг це сказати. Наступне питання", - сказав Трамп.

Згодом Дональд Трамп відмовився сказати, чи скористається нагодою, щоб вибачитися перед президентом України Володимиром Зеленським за те, що минулого тижня назвав його "диктатором". Як повідомляє CNN, президент США підкреслив, що дуже поважає Зеленського та Україну за те, що вони відважно борються.

Президент США Дональд Трамп продовжив на рік санкції, які Штати запровадили проти Росії.

Про це йдеться в тексті президентського документа, який з’явився на сайті Федерального реєстру

Документ набуде чинності 28 лютого цього року.

Трамп таким чином продовжив дію виконавчого наказу від 6 березня 2014 року – у той день Верховна Рада Криму ухвалила рішення про входження автономії до складу Росії.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!