Bloomberg: ЄС має намір призначити спеціального представника для потенційних переговорів по Україні

Наступного тижня, 6 березня, лідери Євросоюзу обговорять призначення спеціального посланника, котрий представлятиме ЄС у можливих переговорах щодо припинення російської агресії проти України.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

“Кілька європейських лідерів раніше закликали до створення такої позиції після того, як США шокували Європу, розмовляючи безпосередньо з Володимиром Путіним, залишивши блок поза увагою на ранніх переговорах”, - йдеться у повідомленні.

Раніше уповноважений президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог сказав європейським чиновникам на Мюнхенській конференції з безпеки, що вони, ймовірно, не братимуть участі в переговорах.

Водночас Україна закликала Європу якнайшвидше висунути представника для потенційних мирних переговорів із США та Росією.

На спеціальному саміті лідерів ЄС мають виробити єдину позицію щодо оборони, так і щодо України. Також лідери ЄС обговорять очікування блоку щодо того, яким буде мир в Україні та які гарантії безпеки вони можуть запропонувати в контексті переговорів.

Крім того, очікується що Єврокомісія оприлюднить план вливання сотень мільярдів євро в свою оборонну промисловість та пояснить державам-членам, як вона планує запровадити більшу гнучкість для збільшення витрат на оборону, не порушуючи фіскальних правил ЄС.