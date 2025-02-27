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Росіяни атакували Харківщину “шахедом”

Внаслідок удару є постраждалі.

Росіяни атакували Харківщину “шахедом”
Ілюстративне фото
Фото: Сили оборони Півдня

Ввечері 27 лютого російська окупаційна армія атакувала Харківську область.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Унаслідок влучання БпЛА типу "Шахед" пошкоджено приватне домоволодіння у Харківському районі”, - написав Синєгубов, 

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Він уточнив, що внаслідок удару окупантів постраждали дві людини

Начальник ОВА попередив, що у бік Харкова рухається ще одна група ворожих безпілотників.

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