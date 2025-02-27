Росіяни атакували Харківщину “шахедом”

Ввечері 27 лютого російська окупаційна армія атакувала Харківську область.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“Унаслідок влучання БпЛА типу "Шахед" пошкоджено приватне домоволодіння у Харківському районі”, - написав Синєгубов,
Він уточнив, що внаслідок удару окупантів постраждали дві людини.
Начальник ОВА попередив, що у бік Харкова рухається ще одна група ворожих безпілотників.
- На Харківщині окупанти понівечили дві "швидкі", через атаки у області постраждали двоє людей.