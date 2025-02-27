​За тиждень поліцейські евакуювали 28 мешканців Куп’янщини

Поліція продовжує евакуацію мешканців Куп’янського району Харківської області - за минулий тиждень вивезли 28 мешканців Куп’янської, Курилівської та Кіндрашівської громад.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції Харківської області.

Правоохоронці вивозять мешканців із небезпечних територій, які перебувають під постійними ворожими обстрілами.

Поліцейські службовим транспортом привезли громадян у безпечні місця та передали волонтерам для подальшого розміщення.

В поліції нагадали - якщо ви або ваші рідні прийняли рішення евакуюватися, звертайтеся на “гарячу лінію” з питань евакуації за номером 0-800-33-92-91, спецлінію поліції 102 або до найближчого відділення поліції.