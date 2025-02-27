Україна отримає від Японії грант на майже $58 млн

Загалом Японія вже надала нашій державі 12 мільярдів доларів гуманітарної та фінансової допомоги.

віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба та посол Японії в Україні Масаші Накагоме обмінялися нотами

Японія виділить Україні 8,8 мільярда японських єн (близько $58 млн) у вигляді гранту на забезпечення потреб державного сектору та реалізацію важливих заходів для покращення життя українців.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

Із цього приводу віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба та посол Японії в Україні Масаші Накагоме обмінялися нотами, що забезпечують надання уряду України гранту для реалізації четвертої фази Програми екстреного відновлення. Її реалізує Японське агентство міжнародного співробітництва JICA (Japan International Cooperation Agency).

У Мінгромад повідомили, що кошти спрямують на гуманітарне розмінування, енергетику, водопостачання, громадське здоров’я та безпеку, освіту, відновлення інфраструктури в регіонах.