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Україна отримає від Японії грант на майже $58 млн

Загалом Японія вже надала нашій державі 12 мільярдів доларів гуманітарної та фінансової допомоги.

Україна отримає від Японії грант на майже $58 млн
віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба та посол Японії в Україні Масаші Накагоме обмінялися нотами
Фото: Мінгромад

Японія виділить Україні 8,8 мільярда японських єн (близько $58 млн) у вигляді гранту на забезпечення потреб державного сектору та реалізацію важливих заходів для покращення життя українців.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

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Із цього приводу віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба та посол Японії в Україні Масаші Накагоме обмінялися нотами, що забезпечують надання уряду України гранту для реалізації четвертої фази Програми екстреного відновлення. Її реалізує Японське агентство міжнародного співробітництва JICA (Japan International Cooperation Agency).

У Мінгромад повідомили, що кошти спрямують на гуманітарне розмінування, енергетику, водопостачання, громадське здоров’я та безпеку, освіту, відновлення інфраструктури в регіонах.

  • Загалом Японія вже надала Україні 12 мільярдів доларів гуманітарної та фінансової допомоги. Разом із японськими партнерами Міністерство розвитку громад і територій реалізує 4 спільні проєкти на загальну суму близько 700 мільйонів доларів. 
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