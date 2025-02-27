Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
ЗМІ: Україна і США погодили умови угоди про надра
ЗМІ: Україна і США погодили умови угоди про надра
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Трамп сказав, що допомога Україні може тривати, поки не досягнуть угоди з Росією
Трамп сказав, що допомога Україні може тривати, поки не досягнуть угоди з Росією
Хто труїть киян смогом?
Хто труїть киян смогом?
На Київщині внаслідок дронової атаки загинуло подружжя завкафедри хірургії та журналістки Укрінформу
На Київщині внаслідок дронової атаки загинуло подружжя завкафедри хірургії та журналістки Укрінформу
​Мустафа Джемілєв: «Поступитися Кримом — це пожертвувати цілим народом»
​Мустафа Джемілєв: «Поступитися Кримом — це пожертвувати цілим народом»
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Політичні ігрища в Раді. Як парламент планує ратифікувати угоду про надра зі США?
Політичні ігрища в Раді. Як парламент планує ратифікувати угоду про надра зі США?
ГоловнаЕкономікаДержава

Енергоатом і Westinghouse домовилися про спільне посилення безпеки майбутніх енергоблоків Хмельницької АЕС

Також сторони працюватимуть над адаптацією палива для цих блоків.

Енергоатом і Westinghouse домовилися про спільне посилення безпеки майбутніх енергоблоків Хмельницької АЕС
Фото: Енергоатом

Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” і японо-американська електротехнічна і ядерноенергетична компанія Westinghouse домовилися про спільну роботу з посилення безпеки майбутніх енергоблоків № 3 і № 4 Хмельницької АЕС та адаптації палива для цих блоків.

Про це повідомляє пресслужба Енергоатому. 

Керівник НАЕК «Енергоатом» Петро Котін провів робочу зустріч із керуючим директором Westinghouse Electric Company Азізом Дагом та президентом підрозділу з питань довгострокової експлуатації Лукою Оріані. Сторони обговорили ключові аспекти підвищення безпеки енергоблоків Хмельницької АЕС № 3 і № 4, які будуть добудовані з використанням обладнання болгарської АЕС «Белене».

Westinghouse наразі проводить GAP-аналіз проєкту Х3, Х4 для впровадження сучасних систем безпеки, зокрема довготривалого відведення тепла від герметичного огородження реакторного відділення. Очікується, що це дозволить досягти на майбутніх українських реакторах ВВЕР-1000 рівня безпеки сучасних реакторів AP1000 від Westinghouse.

Аналогічні системи вже застосовані на Рівненській АЕС.

Також на зустрічі домовилися продовжити роботу з адаптації палива Westinghouse для енергоблоків Х3, Х4, включаючи опцію 18-місячного циклу перевантаження.

Над цими проєктами працюватиме спільна команда фахівців Енергоатома та Westinghouse.

﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies