​Коломойський у Верховному та Конституційному судах намагається оскаржити націоналізацію Приватбанку

Коломойський оскаржує націоналізацію як в адміністративних, так і в господарських судах.

26 лютого Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду розгляне скаргу Ігоря Коломойського у справі проти Кабінету міністрів, Національного банку, Міністерства фінансів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та ПриватБанку про оскарження його націоналізації (справа №826/7432/17).

Про це повідомила пресслужба банку.

Коломойський оскаржує націоналізацію як в адміністративних, так і в господарських судах. Розгляд господарської справи завершився ще 26 листопада 2024 року. Тоді Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду остаточно підтвердив неможливість повернення державного ПриватБанку колишнім власникам та закрив провадження у справі за позовом Коломойського та компанії Triantal Investments LTD.

Учора стало відомо, що Коломойський звернувся до Конституційного суду, аби визнати неконституційними певні норми Закону №590-ІХ, який, на його думку, є “антиколомойським”.

Він стверджує, що ці норми унеможливлюють повернення права власності, обмежують судовий захист та порушують принцип рівності сторін у судовому процесі. Бізнесмен просить визнати їх неконституційними, оскільки вони, на його думку, нібито суперечать низці статей Конституції.

Наразі КСУ відмовив ексвласнику ПриватБанку у відкритті провадження. Проте, це рішення не було прийнято одностайно колегією суддів, тому остаточно питання відкриття провадження буде вирішуватись Другим сенатом КСУ.

Також вчора Касаційний адмінсуд призначив розгляд адміністративної справи на сьогодні - 26 лютого. Ця адміністративна справа розглядається з 2017 року. У квітні 2019 року нині вже ліквідований Окружний адмінсуд Києва ухвалив рішення на користь Коломойського та визнав націоналізацію незаконною, не дивлячись на пряму заборону щодо позбавлення держави права власності на акції ПриватБанку.

Після тривалого апеляційного перегляду справи лише у листопаді 2023 року Шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив клопотання ПриватБанку, Національного банку, Кабінету Міністрів, Фонду гарантування вкладів і Міністерства фінансів та закрив провадження у справі, скасувавши незаконне судове рішення про задоволення позову Коломойського.