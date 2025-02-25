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На Прозорро.Продажі виставили арештовану російську руду

Залізна руда наразі зберігається у 31 залізничному вантажному вагоні.

На Прозорро.Продажі виставили арештовану російську руду
Фото: Lb.ua

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочало реалізацію арештованої російської залізної руди вагою понад 2 тис. тон.

Про це повідомила пресслужба АРМА.

Зазначається, що цей лот виставили на електронному майданчику Прозорро.Продажі зі стартовою ціною 6,1 млн гривень. Залізна руда наразі зберігається у 31 залізничному вантажному вагоні.

Митні платежі від реалізації цього активу складуть 2,3 млн. грн.

"Арештований актив пов'язаний з кримінальним провадженням щодо незаконного ввезення товарів з росії та Білорусі через зловживання митним режимом "транзиту", що призвело до ненадходження до бюджету понад 10 млн грн податків", – наголосили у АРМА. 

Руду продаватимуть через трираундовий англійський аукціон на Прозорро.Продажі, де учасники не бачать ставок інших. Електронна система відсортує ставки від найменшої до найбільшої, а учасник з найвищою ставкою отримує право останнього ходу в кожному раунді торгівлі.

  • У січні цього року Агентство із розшуку та менеджменту активів (АРМА) реалізувало білоруський калій на 25,3 мільйонів гривень. 
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