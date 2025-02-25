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Шмигаль показав міжнародним партнерам новітні українські безпілотники

У січні цього року виробництво дронів збільшилося в 10 разів порівняно з минулим роком. 

Шмигаль показав міжнародним партнерам новітні українські безпілотники
Партнерам показали розробки
Фото: Денис Шмигаль у Telegram

Міжнародним партнерам показали українські безпілотники та збиті російські дрони. Показали також наслідки руйнувань, спричинених атаками ворога, зокрема саркофагу ЧАЕС, та озброєння, яким Росія завдає удару по нашій інфраструктурі.

Про це написав у телеграмі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Він зазначив, що виставку безпілотників організували в "Українському домі". 

"Разом із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, віцепрем’єр-міністром Михайлом Федоровим та представниками Держспецзв’язку оглянули наші передові зразки", – розповів Шмигаль і додав, що у січні цього року виробництво дронів збільшилося в 10 разів порівняно з минулим роком. 

Серед українських розробок оглянули великі ударні коптери, які знищують російські танки, склади, техніку. А також розвіддрони, які допомагають військовим планувати місії, та НРК, які можуть виконувати функції логістики, мінування та камікадзе.

Єврокомісари на власні очі побачили іранський ударний БПЛА «Shahed» та його бойову частину, уламки саме того безпілотника, який влучив у конфайнмент ЧАЕС, а також російський дрон «Гербера», який окупанти часто використовують як імітатор — хибну ціль для перевантаження нашої ППО.

Урсула фон дер Ляєн оглядає уламки російських дронів
Фото: Телеграм Дениса Шмигаля
Урсула фон дер Ляєн оглядає уламки російських дронів

"Нашим пріоритетом є подальший розвиток співпраці ЄС та України в оборонному секторі. Збільшення підтримки української оборонної промисловості через додаткове фінансування, прямі закупівлі оборонної продукції, створення спільних підприємств з європейськими оборонними компаніями. Усе це дуже є важливе для зміцнення українських виробничих потужностей", – наголосив глава уряду. 

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