Виконувач обов'язків міського голови Сум, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар на своїй сторінці у Telegram повідомив про влучання російського безпілотника поблизу житлової забудови.

Внаслідок атаки у багатьох квартирах багатоповерхового будинку вибило вікна. Також була інформація про одного постраждалого, якому медики надають допомогу. Згодом повідомили про двох постраждалих. За даними прокуратури, це – два брати, які охороняли зону відпочинку біля місцевого озера в м. Суми. Саме цю зону атакували два ворожі дрони.

Фото: Сумська облпрокуратура Наслідки обстрілу у Сумах

На місці обстрілу організовано штаб для ліквідації наслідків.

За даними ОВА, пошкоджено скління вікон у двох багатоквартирних житлових будинках.

Фото: Сумська облпрокуратура наслідки атаки у Сумах

Також сьогодні ворог завдав авіаудару, застосувавши БпЛА типу "Шахед" по Хотінській громаді.

Наслідки атаки росіян уточнюються.