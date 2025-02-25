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У Сумах через атаку "шахедів" постраждали люди (оновлено)

У житловому будинку повибивало вікна.

У Сумах через атаку "шахедів" постраждали люди (оновлено)
Наслідки атаки у Сумах
Фото: Сумська облпрокуратура

Виконувач обов'язків міського голови Сум, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар на своїй сторінці у Telegram повідомив про влучання російського безпілотника поблизу житлової забудови.

Внаслідок атаки у багатьох квартирах багатоповерхового будинку вибило вікна. Також була інформація про одного постраждалого, якому медики надають допомогу. Згодом повідомили про двох постраждалих. За даними прокуратури, це – два брати, які охороняли зону відпочинку біля місцевого озера в м. Суми. Саме цю зону атакували два ворожі дрони. 

Наслідки обстрілу у Сумах
Фото: Сумська облпрокуратура
Наслідки обстрілу у Сумах

На місці обстрілу організовано штаб для ліквідації наслідків. 

За даними ОВА, пошкоджено скління вікон у двох багатоквартирних житлових будинках.

наслідки атаки у Сумах
Фото: Сумська облпрокуратура
наслідки атаки у Сумах

Також сьогодні ворог завдав авіаудару, застосувавши БпЛА типу "Шахед" по Хотінській громаді.

 Наслідки атаки росіян уточнюються.

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