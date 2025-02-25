Ейфелеву вежу та Бранденбурзькі ворота підсвітили кольорами українського прапора

У Берліні та Парижі висловили підтримку та солідарність з нашою державою.

У французькій столиці Парижі на знак підтримки України Ейфелева вежа ввечері 24 лютого засяяла синьо-жовтими кольорами.

Як пише "Укрінформ", на церемонії увімкнення спеціальної ілюмінації були присутні депутати французького парламенту, дипломати та представники української громади. Так само в кольорах українського прапора підсвітили будівлі французького міністерства Європи та закордонних справ, Раду Європи у Страсбурзі та мерії багатьох інших міст.

У німецькому Берліні українські національні кольори прикрасили Брандербурзькі ворота в середмісті столиці. Під час увімкнення підсвітки на площі поблизу пам'ятки відбувався масштабний мітинг на підтримку України за участі наших співгромадян та небайдужих німців.