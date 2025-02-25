Усе залежить від точки зору
Усе залежить від точки зору
У Києві відбувся саміт "Підтримуй Україну" за участі світових лідерів (оновлено)
У Києві відбувся саміт "Підтримуй Україну" за участі світових лідерів (оновлено)
Хто труїть киян смогом?
Хто труїть киян смогом?
Модернізація котячих. Україна отримає досконаліших мисливців на «шахедів»
Модернізація котячих. Україна отримає досконаліших мисливців на «шахедів»
На виборах в Німеччині перемагає ХДС, його лідер заявив, що головна мета — досягти незалежності від США
На виборах в Німеччині перемагає ХДС, його лідер заявив, що головна мета — досягти незалежності від США
Гірше, ніж злочин. Чому Росія почала велику війну з Україною
Гірше, ніж злочин. Чому Росія почала велику війну з Україною
Рада провалила голосування за постанову про підтримку демократії в Україні в умовах агресії РФ
Рада провалила голосування за постанову про підтримку демократії в Україні в умовах агресії РФ
СБУ досліджує діяльність УПЦ МП за межами України, - Малюк
СБУ досліджує діяльність УПЦ МП за межами України, - Малюк
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
ГоловнаСуспільствоВійна

Ейфелеву вежу та Бранденбурзькі ворота підсвітили кольорами українського прапора

У Берліні та Парижі висловили підтримку та солідарність з нашою державою.

Ейфелеву вежу та Бранденбурзькі ворота підсвітили кольорами українського прапора
Фото: Радіо Свобода

У французькій столиці Парижі на знак підтримки України Ейфелева вежа ввечері 24 лютого засяяла синьо-жовтими кольорами.

Як пише "Укрінформ", на церемонії увімкнення спеціальної ілюмінації були присутні депутати французького парламенту, дипломати та представники української громади. Так само в кольорах українського прапора підсвітили будівлі французького міністерства Європи та закордонних справ, Раду Європи у Страсбурзі та мерії багатьох інших міст. 

У німецькому Берліні українські національні кольори прикрасили Брандербурзькі ворота в середмісті столиці. Під час увімкнення підсвітки на площі поблизу пам'ятки відбувався масштабний мітинг на підтримку України за участі наших співгромадян та небайдужих німців. 

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies