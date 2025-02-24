“Українська оборонна промисловість” виготовлятиме бронемашини Roshel

Акціонерне товариство “Українська оборонна промисловість” уклало угоду щодо створення спільного виробництва бронемашин Roshel.

Про це повідомила пресслужба “Української оборонної промисловості”.

Зокрема, українське підприємство отримає необхідну технічну документацію та комплектувальні матеріали для виробництва бронемашин.

“Ми локалізуємо будівництво західної броньованої техніки, що є чудовою ознакою адаптаційної спроможності нашого виробництва. Разом з цим, ми продовжуємо розробки власних танків і бойових броньованих машин. Симбіоз західної та української броні має стати міцною основою для наших Сил оборони”, – зазначив гендиректор “Української оборонної промисловості” Олег Гуляк.