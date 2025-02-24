Усе залежить від точки зору
Усе залежить від точки зору
У Києві відбувся саміт "Підтримуй Україну" за участі світових лідерів (оновлено)
У Києві відбувся саміт "Підтримуй Україну" за участі світових лідерів (оновлено)
Хто труїть киян смогом?
Хто труїть киян смогом?
Модернізація котячих. Україна отримає досконаліших мисливців на «шахедів»
Модернізація котячих. Україна отримає досконаліших мисливців на «шахедів»
На виборах в Німеччині перемагає ХДС, його лідер заявив, що головна мета — досягти незалежності від США
На виборах в Німеччині перемагає ХДС, його лідер заявив, що головна мета — досягти незалежності від США
Гірше, ніж злочин. Чому Росія почала велику війну з Україною
Гірше, ніж злочин. Чому Росія почала велику війну з Україною
Рада провалила голосування за постанову про підтримку демократії в Україні в умовах агресії РФ
Рада провалила голосування за постанову про підтримку демократії в Україні в умовах агресії РФ
СБУ досліджує діяльність УПЦ МП за межами України, - Малюк
СБУ досліджує діяльність УПЦ МП за межами України, - Малюк
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
ГоловнаСуспільствоВійна

“Українська оборонна промисловість” виготовлятиме бронемашини Roshel

Українське підприємство отримає необхідну технічну документацію та комплектувальні матеріали для виробництва бронемашин.

“Українська оборонна промисловість” виготовлятиме бронемашини Roshel
Roshel
Фото: Український свідок

Акціонерне товариство “Українська оборонна промисловість” уклало угоду щодо створення спільного виробництва бронемашин Roshel.

Про це повідомила пресслужба “Української оборонної промисловості”.

Зокрема, українське підприємство отримає необхідну технічну документацію та комплектувальні матеріали для виробництва бронемашин.

“Ми локалізуємо будівництво західної броньованої техніки, що є чудовою ознакою адаптаційної спроможності нашого виробництва. Разом з цим, ми продовжуємо розробки власних танків і бойових броньованих машин. Симбіоз західної та української броні має стати міцною основою для наших Сил оборони”, – зазначив гендиректор “Української оборонної промисловості” Олег Гуляк.

Support LB.ua

﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies