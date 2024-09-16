Міноборони допустило до експлуатації у військах бронеавтомобіль виробництва Канади

Від початку широкомасштабного вторгнення Міноборони кодифікувало і допустило до експлуатації понад 20 бронеавтомобілів класу MRAP.

Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у військах канадський бронеавтомобіль Roshel Senator MRAP.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зазначається, що від початку широкомасштабного вторгнення Міноборони кодифікувало і допустило до експлуатації у військах понад 20 бронеавтомобілів класу MRAP.

Бронемашини MRAP (від англ. MRAP, Mine Resistant Ambush Protected - захист проти мін і засідок) машини мають V-подібну форму днища для розсіювання енергії вибуху та спеціальні амортизуючі крісла.

Вони складаються з монолітної бронекапсули і зовнішніх вибухопоглинаючих агрегатів (коліс, шасі, двигуна), які вбирають на себе всю кінетичну енергію від вибуху міни.

Бронеавтомобіль Roshel Senator сконструйовано на шасі американського важкого пікапу Ford F-550 і спочатку призначався для поліції.

Для потреб України модель удосконалили, вона отримала броню, здатну захистити екіпаж та десант від куль, випущених зі стрілецької зброї, та уламків. Також днище автомобіля здатне витримати вибух міни чи іншого вибухового пристрою, еквівалентного 6 кг тротилу. У комплектації для фронту машина також обов’язково має лебідку та “нічне” світло.