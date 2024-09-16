На півдні Одещини відчувалися підземні поштовхи, – ОВА

Землетрус магнітудою 5,5 бали стався в Румунії. Підземні поштовхи відчувалися й у Молдові та Одещині.

Як повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, на півдні Одеської області землетрус, попередньо, сягнув 2-4 балів. Також відчувалися поштовхи й у інших районах області. Інформація уточнюється.

"За оперативною інформацією екстрених служб та згідно з доповідями чергових, усі обʼєкти критичної інфраструктури без ушкоджень, працюють у штатному режимі", – зазначив Кіпер.

Повідомлень про руйнування в області та необхідність допомоги не надходило.