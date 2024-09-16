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На півдні Одещини відчувалися підземні поштовхи, – ОВА

В області землетрус попередньо сягнув 2-4 балів. 

На півдні Одещини відчувалися підземні поштовхи, – ОВА
Олег Кіпер
Фото: interfax.com.ua

Землетрус магнітудою 5,5 бали стався в Румунії. Підземні поштовхи відчувалися й у Молдові та Одещині. 

Як повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, на півдні Одеської області землетрус, попередньо, сягнув 2-4 балів. Також відчувалися поштовхи й у інших районах області. Інформація уточнюється. 

"За оперативною інформацією екстрених служб та згідно з доповідями чергових, усі обʼєкти критичної інфраструктури без ушкоджень, працюють у штатному режимі", – зазначив Кіпер.

Повідомлень про руйнування в області та необхідність допомоги не надходило.

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