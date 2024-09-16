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МЗС закликало ООН і МКЧХ долучитися до заходів гуманітарного реагування у Курській області

Відомство запросило також здійснювати моніторинг дотримання принципів міжнародного гуманітарного права.

МЗС закликало ООН і МКЧХ долучитися до заходів гуманітарного реагування у Курській області
Керівник МЗС України Андрій Сибіга
Фото: president.gov.ua

Міністерство закордонних справ України направило ноту Організації Об'єднаних Націй і Міжнародному комітетові Червоного Хреста. 

МЗС закликало їх долучитися до заходів гуманітарного реагування у Курській області, йдеться на сайті міністерства.

Відомство запросило також здійснювати моніторинг дотримання принципів міжнародного гуманітарного права відповідно до Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.

"Україна підтверджує неухильне дотримання взятих на себе міжнародних зобов'язань у згаданих сферах та готова надавати всебічне сприяння діяльності співробітникам ООН та МКЧХ на вказаних територіях", - наголосили у міністерстві.

  • Сухопутні війська ЗСУ повідомляли, що на підконтрольній українським військам території Курської області залишається значна кількість цивільного населення. Російська влада кинула їх напризволяще, без жодних засобів для існування: їжі, світла, води та газу. Тож із перших днів створення українська військова комендатура надає всебічну допомогу місцевим мешканцям. 
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