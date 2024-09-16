МЗС закликало ООН і МКЧХ долучитися до заходів гуманітарного реагування у Курській області

Міністерство закордонних справ України направило ноту Організації Об'єднаних Націй і Міжнародному комітетові Червоного Хреста.

МЗС закликало їх долучитися до заходів гуманітарного реагування у Курській області, йдеться на сайті міністерства.

Відомство запросило також здійснювати моніторинг дотримання принципів міжнародного гуманітарного права відповідно до Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.

"Україна підтверджує неухильне дотримання взятих на себе міжнародних зобов'язань у згаданих сферах та готова надавати всебічне сприяння діяльності співробітникам ООН та МКЧХ на вказаних територіях", - наголосили у міністерстві.