​До кінця року Україна отримає другу партію винищувачів F-16 від Данії

Подробиці про кількість і терміни постачання оприлюднювати не будуть із міркувань безпеки.

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До кінця 2024 року Україна отримає другу партію винищувачів від Данії.

Про це повідомив данський міністр оборони Троельс Лунд Поульсен, передає "Європейська правда" з посиланням на інформагентство Ritzau.

Поульсен на початку серпня повдіомив про надсилання першої партії бойових літаків.

"У другій половині 2024 року Данія надасть наступну партію винищувачів F-16", – сказав міністр.

Оголошувати кількість винищувачів і терміни постачання оголошувати не будуть із міркувань безпеки, додав Поульсен.

Загалом Данія взяла на себе зобов'язання поставити Україні 19 літаків F-16.