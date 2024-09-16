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​До кінця року Україна отримає другу партію винищувачів F-16 від Данії

Подробиці про кількість і терміни постачання оприлюднювати не будуть із міркувань безпеки.

​До кінця року Україна отримає другу партію винищувачів F-16 від Данії
Троельс Лунд Поульсен
Фото: Troels Lund Poulsen Facebook

До кінця 2024 року Україна отримає другу партію винищувачів від Данії.

Про це повідомив данський міністр оборони Троельс Лунд Поульсен, передає "Європейська правда" з посиланням на інформагентство Ritzau.

Поульсен на початку серпня повдіомив про надсилання першої партії бойових літаків.

"У другій половині 2024 року Данія надасть наступну партію винищувачів F-16", – сказав міністр.

Оголошувати кількість винищувачів і терміни постачання оголошувати не будуть із міркувань безпеки, додав Поульсен.

Загалом Данія взяла на себе зобов'язання поставити Україні 19 літаків F-16.

  • Днями Рустем Умєров повідомив, що у Румунії проходить підготовку на винищувачах група українських пілотів.
  • Цього місяця стало відомо, що Нідерланди передають Україні ракети класу "повітря-повітря", якими F-16 можуть захищати повітряний простір. Також союзники передають обладнання та матеріали для технічного обслуговування винищувачів.
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