​До кінця року Україна отримає другу партію винищувачів F-16 від Данії

До кінця 2024 року Україна отримає другу партію винищувачів від Данії.
Про це повідомив данський міністр оборони Троельс Лунд Поульсен, передає "Європейська правда" з посиланням на інформагентство Ritzau.
Поульсен на початку серпня повдіомив про надсилання першої партії бойових літаків.
"У другій половині 2024 року Данія надасть наступну партію винищувачів F-16", – сказав міністр.
Оголошувати кількість винищувачів і терміни постачання оголошувати не будуть із міркувань безпеки, додав Поульсен.
Загалом Данія взяла на себе зобов'язання поставити Україні 19 літаків F-16.
- Днями Рустем Умєров повідомив, що у Румунії проходить підготовку на винищувачах група українських пілотів.
- Цього місяця стало відомо, що Нідерланди передають Україні ракети класу "повітря-повітря", якими F-16 можуть захищати повітряний простір. Також союзники передають обладнання та матеріали для технічного обслуговування винищувачів.