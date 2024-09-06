Міністр молоді та спорту Матвій Бідний: «Ми проведемо реформу, у центрі якої буде спортсмен»
Міністр молоді та спорту Матвій Бідний: «Ми проведемо реформу, у центрі якої буде спортсмен»
Фракція «Слуга народу» на чолі з президентом погодила остаточні кадрові зміни
LB.uaФракція «Слуга народу» на чолі з президентом погодила остаточні кадрові зміни
Як Галущенко й Шурма звільняли очільника Укренерго і що буде з грошима донорів на відновлення мереж
Як Галущенко й Шурма звільняли очільника Укренерго і що буде з грошима донорів на відновлення мереж
Забрати нагороди у зрадників
Забрати нагороди у зрадників
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
Велике неоновлення. Як парламент призначав нових міністрів
Велике неоновлення. Як парламент призначав нових міністрів
​Курськ не випадковість. І не коштом Покровська
​Курськ не випадковість. І не коштом Покровська
Міністра закордонних справ Дмитра Кулебу відправили у відставку
Міністра закордонних справ Дмитра Кулебу відправили у відставку
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
ГоловнаСвіт

Нідерланди передають Україні ракети класу "повітря-повітря"

Також Україна отримає запчастини до винищувачів F-16.

Нідерланди передають Україні ракети класу "повітря-повітря"
Фото: ОПУ

Нідерланди передають Україні ракети класу "повітря-повітря", якими винищувачі F-16 можуть захищати повітряний простір України. Також союзники передають обладнання та матеріали для технічного обслуговування F-16.

Про це заявив міністр оборони Рубен Брекельманс під час засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

"F-16 потребують технічної підтримки та запасних частин. Без нього вони не літають. Нідерланди постачають матеріали на 80 мільйонів євро. Нідерланди постачають матеріали на 80 млн євро. Крім великої кількості запасних частин, сюди входять генератори, невеликі транспортні засоби, основні матеріали для обслуговування, спеціальні інструменти та драбини. За допомогою ракет класу "повітря-повітря" Україна може збивати літаки противника", — сказав міністр.

Водночас, про кількість і типи ракет міністр не повідомив. Також Брекельманс не уточнив запланованих термінів постачання озброєння.

Підсумки "Рамштайну" в Німеччині:

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies