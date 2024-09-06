Нідерланди передають Україні ракети класу "повітря-повітря", якими винищувачі F-16 можуть захищати повітряний простір України. Також союзники передають обладнання та матеріали для технічного обслуговування F-16.

Про це заявив міністр оборони Рубен Брекельманс під час засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

"F-16 потребують технічної підтримки та запасних частин. Без нього вони не літають. Нідерланди постачають матеріали на 80 мільйонів євро. Нідерланди постачають матеріали на 80 млн євро. Крім великої кількості запасних частин, сюди входять генератори, невеликі транспортні засоби, основні матеріали для обслуговування, спеціальні інструменти та драбини. За допомогою ракет класу "повітря-повітря" Україна може збивати літаки противника", — сказав міністр.

Водночас, про кількість і типи ракет міністр не повідомив. Також Брекельманс не уточнив запланованих термінів постачання озброєння.

Підсумки "Рамштайну" в Німеччині: