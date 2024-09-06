Президент Азербайджану сподівається на прорив у переговорах між Україною і РФ щодо транзиту газу

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що він з оптимізмом дивиться на переговори між Москвою і Києвом щодо продовження транзиту російського газу через Україну до кількох європейських країн, передає Reuters.
Раніше ЄС і Україна звернулися до Азербайджану з проханням сприяти переговорам із Росією газової транзитної угоди, термін дії якої спливає наприкінці цього року.
Алієв сказав, що він має "певний оптимізм" щодо останніх перемовин між Росією та Україною і вважає, що "є підстави для прориву, але, ймовірно, мені передчасно вдаватися у подробиці".
Наразі від транзиту російського блакитного палива залежать деякі країни Центральної Європи, хоча ЄС і скоротив велику частину імпорту російського газу.
"Ми просто хочемо підтримати ці країни, а також Україну, тому що якщо транзит припиниться, газорозподільна система України буде повністю паралізована", - сказав Алієв.
Азербайджан відіграє важливу роль в енергетичній безпеці ЄС, сказав Алієв. За його словами, сім із десяти країн, які покладаються на трубопровідну мережу Південного газового коридору, є членами ЄС.
"Ймовірно, саме тому Європейська комісія називає Азербайджан загальноєвропейським постачальником газу, а також надійним партнером... Сьогодні ми ведемо переговори як мінімум із трьома європейськими країнами щодо постачання газу", — сказав президент Азербайджану.
Транзит російського газу через Україну: що відомо
- У травні цього року перед початком засідання Ради міністрів ЄС з енергетики єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що Євросоюз не проситиме Україну продовжувати дію угоди про транзит російського газу із компаніями РФ.
- У березні повідомляли про те, що наступної зими в країнах ЄC буде достатньо запасів газу, а покупці залишків російського газу в Центральній Європі працюють над альтернативним імпортом на випадок, якщо транзит блакитного палива через Україну припиниться
- У жовтні 2023 року голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов пояснив, чому наша держава продовжує транзит своє територією російського газу до ЄС. За його словами, Україна продовжує транзит тільки з метою підтримки певних країн Євросоюзу, особливо тих, які не мають виходу до морів.
- Чернишов тоді заявляв, що Україна не має наміру продовжувати дію угоди про транзит блакитного палива з РФ.
- У січні 2024-го Bloomberg писав, що до зупинки транзиту готується ЄС. Європейська комісія провела попередній аналіз потенційних сценаріїв такого розвитку подій. Зокрема, звернули увагу на "Турецький потік", щоб допомогти компенсувати будь-який дефіцит.
- Також це питання мали винести на обговорення міністрів енергетики країн блоку.
- Лунала пропозиція, аби країни та компанії з контрактами, термін дії яких закінчується після 2024 року, все ще могли мати способи забезпечити транзит газу через Україну. Один із методів полягав у тому, аби Росія доставляла газ до кордону з Україною, а компанія ЄС через угоду з українським оператором газотранспортної системи доставляла блакитне паливо до Австрії, Словаччини чи Чехії — країн, найбільш залежних від постачання з Москви.
- У червні цього року стало відомо, що Євросоюз запропонував Азербайджану схему, за якою країна транспортуватиме до блоку свій газ через територію України. У разі зупинки транзиту через Україну найбільше постраждає Словаччина. У травні глава словацького уряду Роберт Фіцо їздив до Азербайджану домовлятися щодо цього питання і заявив, що зробить "все політично необхідне" для отримання газу.