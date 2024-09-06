Президент Азербайджану сподівається на прорив у переговорах між Україною і РФ щодо транзиту газу

Раніше ЄС і Україна звернулися до Азербайджану з проханням сприяти цим переговорам.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що він з оптимізмом дивиться на переговори між Москвою і Києвом щодо продовження транзиту російського газу через Україну до кількох європейських країн, передає Reuters.

Раніше ЄС і Україна звернулися до Азербайджану з проханням сприяти переговорам із Росією газової транзитної угоди, термін дії якої спливає наприкінці цього року.

Алієв сказав, що він має "певний оптимізм" щодо останніх перемовин між Росією та Україною і вважає, що "є підстави для прориву, але, ймовірно, мені передчасно вдаватися у подробиці".

Наразі від транзиту російського блакитного палива залежать деякі країни Центральної Європи, хоча ЄС і скоротив велику частину імпорту російського газу.

"Ми просто хочемо підтримати ці країни, а також Україну, тому що якщо транзит припиниться, газорозподільна система України буде повністю паралізована", - сказав Алієв.

Азербайджан відіграє важливу роль в енергетичній безпеці ЄС, сказав Алієв. За його словами, сім із десяти країн, які покладаються на трубопровідну мережу Південного газового коридору, є членами ЄС.

"Ймовірно, саме тому Європейська комісія називає Азербайджан загальноєвропейським постачальником газу, а також надійним партнером... Сьогодні ми ведемо переговори як мінімум із трьома європейськими країнами щодо постачання газу", — сказав президент Азербайджану.

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