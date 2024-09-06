Армія РФ атакувала Новокаховську громаду на Херсонщині

У п'ятницю, 6 вересня, російська армія атакувала селище Козацьке Новокаховської громади на Херсонщині. Внаслідок обстрілу постраждала жінка.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Через ворожий обстріл Козацького Новокаховської громади ерсонської області постраждала 59-річна місцева жителька. Вона дістала вибухову травму та поранення ніг.
Жінку доставили до лікарні для надання меддопомоги.
- 6 вересня внаслідок російського терору постраждали четверо цивільних в Антонівці, Комишанах та Кіндійці на Херсонщині. Росіяни атакували передмістя Херсона безпілотниками.