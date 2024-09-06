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Армія РФ атакувала Новокаховську громаду на Херсонщині

Постраждала місцева жителька.

Армія РФ атакувала Новокаховську громаду на Херсонщині
Фото: Херсонська ОВА

У п'ятницю, 6 вересня, російська армія атакувала селище Козацьке Новокаховської громади на Херсонщині. Внаслідок обстрілу постраждала жінка.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Через ворожий обстріл Козацького Новокаховської громади ерсонської області постраждала 59-річна місцева жителька. Вона дістала вибухову травму та поранення ніг. 

Жінку доставили до лікарні для надання меддопомоги.

  • 6 вересня внаслідок російського терору постраждали четверо цивільних в Антонівці, Комишанах та Кіндійці на Херсонщині. Росіяни атакували передмістя Херсона безпілотниками.
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